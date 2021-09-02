Vanspor, Adıyaman maçına odaklandı

2021-2022 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor, kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2021-2022 futbol sezonu öncesi Erzurum'da 2 haftalık kamp sürecinin ardından yaklaşık on gün önce Van'da toplanan Vanspor, çalışmalarını burada sürdürüyor.

Teknik direktör Saffet İşler ve yardımcı antrenörler eşliğinde lige sıkı bir şekilde Pazar günü yapacakları ilk maça hazırlanan Vanspor'da, morallerin üst seviyede olduğu belirtiliyor.

Sezona sıkıntılı kongre sürecinin gölgesinde başlayan Vanspor, Saffet İşler teknik direktörlüğünde, Erzurum'da kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra, Van'da çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ligde bulunan diğer güçlü takımlar da sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Özellikle Seyithan İzsiz başkanlığındaki yeni yönetimin başa gelmesiyle, tüm gözler yapılacak olan transferlere çevrildi. Şu ana kadar iç transferde Aydın Bağ, Oktay Aydin, Barış Gök, Sedat Komi, Aras Aydın, Yusuf Şengüler, Sedat Ablak, Mehmet Ali Yurdakul, Selim Kayacı, Furkan İnce ve Mehmet Servan Çetin ile sözleşme imzalayan Vanspor, dış transferde ise Onur Tekin, Berat Çetinkaya, Furkan Polat, Fatih Somuncu, Ömer Çetinbaş, İlyas Ekiz, Oktay Gürdal, Mete Yıldız, Güney Tutcuoğlu, Hamza Küçükköylü, İbrahim Bingöl, İsmet Kavuştu, Halil İbrahim Çolak ve Emrah Tacir ile resmi sözleşme imzaladı.

Öte yandan Ömer Çetinbaş ile yollarını ayıran Vanspor’un, Süper Lig ekibi Başakşehir’den Enes Karakuş ile anlaştığı ifade ediliyor.

Vanspor'un 2020-2021 futbol sezonunda mücadele edeceği Kırmızı Grupta, Adıyaman 1954 Spor, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel İdarespor, Bodrumspor, Çorum FK, Diyarbekirspor, Ergene Velimeşe, Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu, Sakaryaspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Sivas Belediyespor, Somaspor ve Turgutluspor takımları yer alıyor.

Van Bölge Gazetesi