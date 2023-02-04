Vanspor, Adıyaman'ı konuk ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, bugün saat 14.00'te sahasında Adıyaman Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Kırmızı- Siyahlı takım, bugün taraftarının önünde oynayacağı zorlu maçı kazanarak, seriyi sürdürmek istiyor.

VAN'DA SPOR 04.02.2023, 08:52
Vanspor, Adıyaman'ı konuk ediyor

Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı ligin güçlü takımlarından 1461 Trabzon FK ile 0-0 berabere kalan Van temsilcisi, bugün ligin 23. Haftasında 23 puanla on dördüncü sırada yer alan Adıyaman FK ile sahasında karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını hafta boyunca yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu maçı kazanarak, istikrarlı çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı son 9 lig maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Van temsilcisi bu periyotta 23 puan topladı. İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışı Pazarspor ve Fethiyespor karşısında da sürdüren, zorlu 1461 Trabzon FK deplasmanından da 1 puan çıkaran Vanspor, istikrarlı gidişatını sürdürüyor.

Ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Kırmızı- Siyahlılar, bugün saat 14.00'te sahasında oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 43'e yükseltmek ve liderle arasındaki puan farkını eritmek istiyor.

Hafta boyunca Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, Adıyaman FK maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Van temsilcisi, oynayacağı zorlu maçı kazanarak, son haftalardaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Zorlu mücadele saat 14.00'te Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 48 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, sahasında Sarıyer'i konuk ederken, 45 puanla ikinci sırada yer alan Bucaspor ise Ankara Demirspor deplasmanına gidecek. Grupta 43 puanla üçüncü sırada yer alan 1461 Trabzon FK, 40 puanla dördüncü sırada yer alan İskenderunspor'a konuk olurken, 39 puanla altıncı sırada yer alan Karacabey Belediyespor ise son sıradaki Pazarspor'u konuk edecek.

Zonguldak Kömürspor evinde Kırklarelispor'u konuk ederken, Serik Belediyespor ise Kırşehir Futbol Spor Kulübü deplasmanına gidecek. Etimesgut Belediyespor evinde Balıkesirspor'u misafir ederken, GMG Kastamonuspor ise, Uşakspor'u konuk edecek. Gruptaki son maçta ise Fethiyespor, Diyarbekirspor deplasmanına gidecek.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Gaziantep FK 21 25
10. Alanyaspor 21 25
11. Karagümrük 20 23
12. Ankaragücü 20 22
13. Kasımpaşa 21 22
14. Sivasspor 21 21
15. Antalyaspor 20 21
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 21 18
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 22 25
13. Altay 22 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Fulham 22 32
7. Brighton 19 31
8. Brentford 20 30
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 19 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15