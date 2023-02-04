Vanspor, Adıyaman'ı konuk ediyor

Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı ligin güçlü takımlarından 1461 Trabzon FK ile 0-0 berabere kalan Van temsilcisi, bugün ligin 23. Haftasında 23 puanla on dördüncü sırada yer alan Adıyaman FK ile sahasında karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını hafta boyunca yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu maçı kazanarak, istikrarlı çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı son 9 lig maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Van temsilcisi bu periyotta 23 puan topladı. İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışı Pazarspor ve Fethiyespor karşısında da sürdüren, zorlu 1461 Trabzon FK deplasmanından da 1 puan çıkaran Vanspor, istikrarlı gidişatını sürdürüyor.

Ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Kırmızı- Siyahlılar, bugün saat 14.00'te sahasında oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 43'e yükseltmek ve liderle arasındaki puan farkını eritmek istiyor.

Hafta boyunca Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, Adıyaman FK maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Van temsilcisi, oynayacağı zorlu maçı kazanarak, son haftalardaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Zorlu mücadele saat 14.00'te Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 48 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, sahasında Sarıyer'i konuk ederken, 45 puanla ikinci sırada yer alan Bucaspor ise Ankara Demirspor deplasmanına gidecek. Grupta 43 puanla üçüncü sırada yer alan 1461 Trabzon FK, 40 puanla dördüncü sırada yer alan İskenderunspor'a konuk olurken, 39 puanla altıncı sırada yer alan Karacabey Belediyespor ise son sıradaki Pazarspor'u konuk edecek.

Zonguldak Kömürspor evinde Kırklarelispor'u konuk ederken, Serik Belediyespor ise Kırşehir Futbol Spor Kulübü deplasmanına gidecek. Etimesgut Belediyespor evinde Balıkesirspor'u misafir ederken, GMG Kastamonuspor ise, Uşakspor'u konuk edecek. Gruptaki son maçta ise Fethiyespor, Diyarbekirspor deplasmanına gidecek.

Van Bölge Gazetesi