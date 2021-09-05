Vanspor Adıyaman'ı 2-1'lik skorla mağlup etti

2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, bugün evinde konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor’u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Vanspor Saffet İşler teknik sorumluluğunda Aydın Bağ, İlyas Ekiz, Berat Çetinkaya, Mete Yıldız, Barış Gök, Selim Kayacı, Oktay Aydin, Emrah Tacir, Sedat Komi, Güney Tutcuoğlu ve Kubilay Akyüz ilk onbiri ile sahaya çıktı.

Adıyaman 1954 Spor ise, İbrahim Tolgay Kerimoğlu teknik sorumluluğunda Fatih Demirbilek, Emin Altunay, Eren Tokat, Seydi Kayasoy, Osman Torun, Ahmet Kaan Ergün, Hakan Olkan, Oğuzhan Öztürk, Umut Aydın, Cengizhan Akgün ve Fatih Üge ilk onbiri ile sahaya çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 15.30’da başlayan karşılaşmayı Can Cengiz, Mücahit Değermenci, Samet Ozkul ve Sezer Yalçın hakem dörtlüsü yönetiyor.

İlk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Maçta ikinci yarı oynanıyor

62. dakikada gelişen atakta Vanspor 1-0 öne geçti. Sedat'ın ortasında savunma topu çizgiden çıkardı, devam eden atakta Selim'in vuruşunda, Kubilay topa dokunarak ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Dört dakika sonra Adıyaman 1954 eşitliği sağladı. Karambolde kalan topu Eren Tokat tamamladı:1-1

89. dakikada Van temsilcisi Emrah Tacir takımını öne geçiren golü attı: 2-1.

Maça 4 dakika uzatma verildi.

90+4 Maç Vanspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.