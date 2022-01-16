Vanspor, Adıyaman'a Mağlup Oldu!

Temsilcimiz Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü deplasmanda karşılaştığı Adıyamanspor'a 3-1 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan karşılaşmayı; Demokrat Özgür Güneş, Serdar Osman Akarsu, Mustafa Tosun ve Gürel Uzuner hakem dörtlüsü yönetti.

Saat 13:00'te başlayan maçta 20. dakikada Adıyamanspor Evren Kilarcı ile öne geçti: 1-0

35. dakikada Vanspor, Oktay Aydin ile eşitliği sağladı: 1-1

43. dakikada Adıyamanspor Cengizhan ile farkı ikiye çıkardı: 2-1

Maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

77. dakikada Adıyaman FK Cengizhan ile farkı ikiye çıkaran golü attı: 3-1

Maçta başka gol olmadı ve Adıyaman FK evinde Vanspor'u 3-1 mağlup ederek, ikinci devreye galibiyetle başladı.

Maçın detaylı anlatımı birazdan WanHaber'de olacak.



Foto: Adiyamansporofficial