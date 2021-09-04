Vanspor, Adıyaman 1954'ü konuk ediyor

Sezona sancılı kongre süreciyle başlayan Vanspor, ilk maçında evinde Adıyaman 1954spor'u konuk edecek. Ligin ilk maçında taraftarıyla buluşacak olan Vanspor, galibiyet için sahaya çıkacak.

Yarın Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayacak olan zorlu karşılamada, iki takımda galibiyet hedefliyor. Hafta boyunca yoğun bir çalışma yapan Vanspor, sahasında kazanarak, lige galibiyetle başlamak istiyor.

Taraftar avantajını da kullanarak bu maçta 3 puan hedefleyen Vanspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Saat 15.30'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi, Can Cengiz, Mücahit Değermenci, Samet Özkul ve Sezer Yalçın hakem dörtlüsü yönetecek. Öte yandan grupta bir birinden zorlu maçlar oynanacak.

Vanspor'da geçtiğimiz günlerde resim sözleşme imzalanan Halil İbrahim Çolak, teknik heyet ve yönetimden izin almadan kulüpten ayrılırken, Gümüşhanespor'dan Serkan Kaya ile sözleşme imzalandı.

Öte yandan bir dönemler Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Recep Yazıcı'nın Vanspor genel koordinatörlüğüne getirildiği belirtiliyor. Vanspor Kulübü'nün bu tür gelişmelerle ilgili resmi olarak hiçbir açıklama yapmaması ise hayretle karşılanıyor.

MAÇI 3 BİN 801 TARAFTAR İZLEYEBİLECEK

Öte yandan yarın oynanacak olan maçta, 7 bin 602 taraftar kapasitesi bulunan Van Atatürk Şehir Stadyumu'na 3 bin 801 taraftar alınabilecek. Aynı zamanda maç TRT Kurdi'den de canlı olarak ekranlara gelecek.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR

Sivas Belediyespor evinde Turgutluspor'u konuk ederken, Bayburt Özel İdarespor ise evinde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Hekimoğlu Trabzonspor, evinde Etimesgut Belediyespor'u ağırlarken, Kahramanmaraşspor ise evinde Serik Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.

Somaspor evinde Niğde Anadolu FK karşısında galibiyet hedeflerken, Sarıyer, Ergene Velimeşespor deplasmanına gidecek.

Bodrumspor evinde Afjet Afyonspor'u ağırlarken, Çorum FK Diyarbekirspor'u, Ankaraspor ise İnegölspor'u konuk edecek.

Van Bölge Gazetesi