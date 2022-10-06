Vanspor'a destek gecesinde verilen sözler 'lafta' kaldı

Sezon başında yeni yönetim yeni bir vizyon anlayışıyla yola çıkan Vanspor Futbol Kulübü, geçtiğimiz ay Van’da bir destek gecesi düzenlemiş ve bazı iş insanları ve kuruluşlardan destek sözü almıştı. Geceye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Gülşen Orhan, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenpğlu, KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, İyi Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe, Van TSO Başkanı Necdet Takva, VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu ve çok az sayıda iş insanı katılmıştı.

Bakan Soylu’nun aracılık ettiği toplantıda Vanspor 2. Başkanı Veysel Ürüm 2.5 Milyon TL, Van TSO Başkanı Necdet Takva 1 Milyon TL, Zahir Kandaşoğlu 500 Bin TL, Kayhan Türkmenoğlu 500 Bin TL, Gelecek Otomobilin Sahibi Şırnaklı İş İnsanı Sabri Şaran 250 Bin TL, Van milletvekilleri ise birer maaş destek sözü vermişti.

İşte Vanspor’a verilen destek sözleri ve ödenen tutarlar:

Necdet Takva Van TSO adına 1 Milyon TL destek sözü verdi. 100 Bin TL ödedi, 900 Bin TL daha ödemedi.

Zahir Kandaşoğlu 500 Bin TL destek sözü verdi, daha ödeme yapmadı.

Kayhan Türkmenoğlu 500 Bin TL destek sözü verdi, daha ödeme yapmadı.

İrfan Kartal bir maaş sözü verdi, daha ödeme yapmadı.

Osman Nuri Gülaçar bir maaş sözü verdi, daha ödeme yapmadı.

Abdulahat Arvas bir maaş sözü verdi, daha ödeme yapmadı.

Geceye katılan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ve İyi Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe ise kulübe nakdi destekte bulundu.

WanHaber