Vanspor'a anlamlı bağış

Vanspor Futbol Kulübü Çim Saha Sorumlusu Fatih Eker ve Temizlik Personeli Ahmet Paylan, Vanspor'a duygusal bir bağışta bulundu. Vanspor'a toplamda 6 bin TL bağışta bulunan kulüp çalışanlarına sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajları yağdı. Vansporlu taraftarlar sosyal medyada "Aldıkları 3 kuruş parayıda geri Vanspor'a bağışlayan koca yüreklere selam olsun. Vanspor'u garibanın desteği ve duası kurtaracak. Vanspor'a bu güne kadar yapılan en anlamlı bağış. Emekçiler destek verdi, şimdi sıra bizde" gibi paylaşımlarda bulundu.

Vanspor Futbol Kulübü'de sosyal medya hesaplarından gönlü zengin 2 emekçiye teşekkür mesajı yayınladı. Vanspor FK mesajında "Kulübümüz Çim Saha Sorumlusu Fatih Eker ve Temizlik Personeli Ahmet Paylan kulübümüze toplamda 6.000 TL destekte bulundu. Fatih Eker ve Ahmet Paylan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.