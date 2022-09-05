Vanspor 90+2'de yıkıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, deplasmanda 90+2. Dakikada Oktay Balcı’nın attığı golle 1-0 mağlup oldu. Vanspor aldığı yenilgiyle 3 puanla onuncu sıraya gerilerken, Fethiyespor aldığı galibiyetle 3 puanla on ikinci sıraya yükseldi.

Vanspor, Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Saki, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Muhammed Ali Doğan, Muhsin Yıldırım, Sabit Hakan Yılmaz, Uğur Can ve Yaser Hacımustafaoğlu onbiriyle çıktı.

Fethiyespor ise Mesut Toros teknik sorumluluğunda sahaya; Murat Demir, Şahan Akyüz, Rıdvan Türker, Selim Kayacı, Sinan Kalaycı, Aykut Uluç, Nurettin Çakır, Oktay Balcı, Burak Başkaya, Oğuz Özden ve Selçuk Hakalmaz onbiriyle çıktı.

Fethiye İlçe Stadında oynanan karşılaşmayı; Feridun Daldaş, Uğur Önay, Muratcan Ilgaz ve Melis Özçiğdem hakem dörtlüsü yönetti. Karşılaşmayı Vanspor Kulüp Başkanı Ferhat Kıyak ve Fethiyespor kulüp yöneticileri izledi.

GRUPTA LİDER DEĞİŞTİ

Grupta oynanan diğer karşılaşmalarda ise Zonguldak Kömürspor deplasmanda 1461 Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak 4 puanla liderlikten olurken, İskenderunspor deplasmanda Pazarspor’u 3-1 mağlup ederek 6 puanla liderliğe yükseldi.

Ligde ikinci sırada yer alan Kocaelispor deplasmanda Kırşehir Belediyespor’u 1-0 mağlup ederken, Karacabey Belediyespor, Uşakspor’u 3-0 mağlup ederek üçüncü sırada yer aldı. Zonguldak Kömürspor, 4 puanla dördüncü sıraya geriledi.

Sarıyerspor sahasında Kastamonuspor’u 2-1 mağlup ederek 4 puanla beşinci sırada yer alırken, Serik Belediyespor, Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Adıyamanspor deplasmanda Kırıklarelispor ile 0-0 berabere kalırken, Bucaspor, Etimesgut Belediyespor’u 2-1, Balıkesirspor sahasında Diyarbakırspor’u 4-2 mağlup etti.

Vanspor, 10 Eylül Cumartesi günü saat 15:30’da sahasında 1461 Trabzonspor’u konuk edecek.

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