Vanspor, 90+2'de kaybetti

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, sezonun ikinci maçında deplasmanda Fethiyespor ile karşılaştı. Vanspor, ikinci uzatma dakikasında Oktay Balcı'nın attığı golle sahadan mağlup ayrıldı. Böylece Vanspor 3 puanda kaldı.