Vanspor 8. sıraya geriledi
Vanspor, deplasmanda Afjet Afyonspor ile berabere kalarak, 4 puanla sekizinci sıraya geriledi. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında da karşılıklı iki gol geldi ve iki takım sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile 2-2 berabere kaldı. Akşam 19.00'da oynanan maçta, Kırmızı Siyahlı takım aldığı beraberlikle, puanını 4'e yükseltti ve grupta sekizinci sıraya geriledi.
Maçın 17. dakikasında Vanspor Sedat Komi ile 1-0 öne geçti.
40. dakikada Erhan Şentürk Afyonspor'un golünü kaydetti ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Afjet Afyonspor Mithat Pala ile 2-1 öne geçti.
60. dakikada Vanspor'da Emrah Tacir sahneye çıktı ve skoru eşitledi:2-2
Maçta başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Kırmızı siyahlı takım aldığı beraberlikle sekizinci sırada yer alırken, Afyonspor ise bir puanda ve on üçüncü sırada bulunuyor.
LİDERLİK KOLTUĞU SİVAS BELEDİYESPOR'DA…
Somaspor deplasmanda Adıyaman 1954 Spor'u 2-0 mağlup ederek 6 puanla üçüncü sırada yer alırken, Adıyaman ekibi 0 puanla on sekizinci sıraya geriledi.
Çorum FK deplasmanda Ergene Velimeşpor'u 4-0 mağlup ederek, puanını 4'e çıkarıp, dördüncü sıraya yükselirken, Ergene Velimespor ise on altıncı sıraya geriledi.
Başkent temsilcisi Ankaraspor, deplasmanda Niğde Anadolu FK'yı 3-0'la geçerek, 4 puanla beşinci sıraya yükselirken, Niğde Anadolu ise 0 puanla son sırada yer aldı.
Hekimoğlu Trabzonspor, deplasmanda İnegölspor ile 0-0 berabere kalarak, 4 puanla altıncı sıraya gerilerken, İnegölspor ise 2 puanla on ikinci sırada yer aldı.
Sakaryaspor evinde Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek, 4 puanla yedinci sıraya yükselirken, Sarıyer, 1 puanla on beşinci sıraya geriledi.
Temsilcimiz Vanspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'la 2-2 berabere kalarak, 4 puanla sekizinci sırada yer alırken, Afjet Afyonspor ise 1 puanla on üçüncü sıraya yükseldi.
Bayburt Özel İdarespor, deplasmanda Turgutluspor'u 2-1 mağlup ederek, 4 puanla dokuzuncu sıraya gerilerken, Turgutluspor 0 puanla on yedinci sırada yer aldı.
Başkent temsilcisi Etimesgut Belediyespor, evinde Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup ederek, 3 puanla onuncu sırada yer alırken, Kahramanmaraşspor ise 0 puanla on dokuzuncu sırada yer aldı.
Van Bölge Gazetesi
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