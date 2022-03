Vanspor, 4 haftada 6 puan kaybetti

Ligin ikinci devresinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve play-off potasındaki yerini alan Vanspor, son oynadığı 4 lig maçında, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Sivas Belediyespor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru korumayan ve sahadan 1 puanla ayrılan Vanspor, bir sonraki hafta sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor karşısında da öne geçmesine rağmen, skoru koruyamamış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Erteleme maçında Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup eden ve yenilmezlik serisini sürdüren Vanspor, Pazar günü deplasmanda karşılaştığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta Sarıyer ile 1-1 berabere kalarak, namağlup unvanını korumayı başardı.

UĞUR CAN, ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI

Devre arası transfer döneminde Somaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ve istediği performansı ortaya koyamayan Uğur Can, bu şansızlığını Sarıyer karşısında kırdı. Taraftarların büyük beklenti içerisinde olduğu Uğur, Sarıyer karşısında 63. dakikada sahneye çıkarak, takımına beraberliği getiren golü kaydetti ve üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başardı.

SAKARYA DOLUDİZGİN…

Lider Sakaryaspor sahasında konuk ettiği Adıyaman FK'yı 2-0 mağlup ederek 68 puanla çıkışını sürdürürken, ikinci sıradaki 1461 Trabzon FK ise deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 3-1'le geçerek, puanını 64'e çıkardı. Deplasmanda Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor 57 puanla üçüncü sıradaki yerinde kalırken, Vanspor ise Sarıyer beraberliği ile 54 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu. Sahasında konuk ettiği Ankaraspor'u 2-0'la geçen Sivas Belediyespor 53 puanla beşinci sırada yer alırken, deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 2-1 mağlup olan Afjet Afyonspor ise 50 puanla altıncı sırada yer aldı.

Sahasında Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Çorum FK, 48 puan +15 averajla yedinci sırada yer alırken, 48 puan +9 averajla sekizinci sırada bulunan Bayburt Özel idarespor, 48 puan +7 averajla dokuzuncu sırada yer alan Somaspor arasında oynanması planlanan maç, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Deplasmanda Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kalan İnegölspor 45 puanla onuncu sırada yer alırken, Ankaraspor ise 43 puanla on birinci sırada yer aldı. Sahasında Diyarbekirspor'a 1-0 mağlup olan Etimesgut Belediyespor 36 puanla on ikinci sırada yer alırken, Serik Belediyespor ise 33 puanla on üçüncü sırada yer aldı.

Diyarbekirspor 32 puan -7 averajla on dördüncü sırada yer alırken, Sarıyer ise 32 puan -10 averajla on beşinci sırada bulunuyor. Adıyaman FK 29 puanla on altıncı sırada yer alırken, Turgutluspor ise 28 puanla on yedinci sırada yer aldı. Grubun son üç sırasında ise 27 puanlı Ergene Velimeşe, 17 puan -42 averajlı Niğde Anadolu FK ve 17 puan -46 averajlı Kahramanmaraşspor yer alıyor.

GRUPTA SON 8 HAFTA

2. Lig Kırmızı Grupta son 8 haftaya girilirken, Van temsilcisi bu periyotta 5 maçını içeride 3 maçını ise deplasmanda oynayacak. Fikstür avantajını kullanmak isteyen Van temsilcisi, bu periyodu en kayıpla geçmek istiyor. Sahasında Çorum FK, Etimesgut Belediyespor, Somaspor, 1461 Trabzon FK ve Niğde Anadolu FK'yı konuk edecek olan Vanspor, Bodrumspor, Ankaraspor ve İnegölspor deplasmanlarına gidecek.

Bölgegazetesi