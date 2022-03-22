Vanspor, 4 haftada 6 puan kaybetti

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, son 4 haftada altın değerinde 6 puan kaybetti. Kırmızı- Siyahlılar, Pazar günü deplasmanda karşılaştığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta Sarıyer ile berabere kalarak, yenilmezlik serisini de sürdürdü.

VAN'DA SPOR 22.03.2022, 09:07
Vanspor, 4 haftada 6 puan kaybetti

Ligin ikinci devresinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve play-off potasındaki yerini alan Vanspor, son oynadığı 4 lig maçında, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Sivas Belediyespor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru korumayan ve sahadan 1 puanla ayrılan Vanspor, bir sonraki hafta sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor karşısında da öne geçmesine rağmen, skoru koruyamamış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Erteleme maçında Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup eden ve yenilmezlik serisini sürdüren Vanspor, Pazar günü deplasmanda karşılaştığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta Sarıyer ile 1-1 berabere kalarak, namağlup unvanını korumayı başardı.

UĞUR CAN, ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI

Devre arası transfer döneminde Somaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ve istediği performansı ortaya koyamayan Uğur Can, bu şansızlığını Sarıyer karşısında kırdı. Taraftarların büyük beklenti içerisinde olduğu Uğur, Sarıyer karşısında 63. dakikada sahneye çıkarak, takımına beraberliği getiren golü kaydetti ve üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başardı.

SAKARYA DOLUDİZGİN…

Lider Sakaryaspor sahasında konuk ettiği Adıyaman FK'yı 2-0 mağlup ederek 68 puanla çıkışını sürdürürken, ikinci sıradaki 1461 Trabzon FK ise deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 3-1'le geçerek, puanını 64'e çıkardı. Deplasmanda Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor 57 puanla üçüncü sıradaki yerinde kalırken, Vanspor ise Sarıyer beraberliği ile 54 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu. Sahasında konuk ettiği Ankaraspor'u 2-0'la geçen Sivas Belediyespor 53 puanla beşinci sırada yer alırken, deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 2-1 mağlup olan Afjet Afyonspor ise 50 puanla altıncı sırada yer aldı.

Sahasında Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Çorum FK, 48 puan +15 averajla yedinci sırada yer alırken, 48 puan +9 averajla sekizinci sırada bulunan Bayburt Özel idarespor, 48 puan +7 averajla dokuzuncu sırada yer alan Somaspor arasında oynanması planlanan maç, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Deplasmanda Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kalan İnegölspor 45 puanla onuncu sırada yer alırken, Ankaraspor ise 43 puanla on birinci sırada yer aldı. Sahasında Diyarbekirspor'a 1-0 mağlup olan Etimesgut Belediyespor 36 puanla on ikinci sırada yer alırken, Serik Belediyespor ise 33 puanla on üçüncü sırada yer aldı.

Diyarbekirspor 32 puan -7 averajla on dördüncü sırada yer alırken, Sarıyer ise 32 puan -10 averajla on beşinci sırada bulunuyor. Adıyaman FK 29 puanla on altıncı sırada yer alırken, Turgutluspor ise 28 puanla on yedinci sırada yer aldı. Grubun son üç sırasında ise 27 puanlı Ergene Velimeşe, 17 puan -42 averajlı Niğde Anadolu FK ve 17 puan -46 averajlı Kahramanmaraşspor yer alıyor.

GRUPTA SON 8 HAFTA

2. Lig Kırmızı Grupta son 8 haftaya girilirken, Van temsilcisi bu periyotta 5 maçını içeride 3 maçını ise deplasmanda oynayacak. Fikstür avantajını kullanmak isteyen Van temsilcisi, bu periyodu en kayıpla geçmek istiyor. Sahasında Çorum FK, Etimesgut Belediyespor, Somaspor, 1461 Trabzon FK ve Niğde Anadolu FK'yı konuk edecek olan Vanspor, Bodrumspor, Ankaraspor ve İnegölspor deplasmanlarına gidecek.

Bölgegazetesi

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Takımlar O P
1. Sakaryaspor 30 68
2. 1461 Trabzon FK 30 64
3. Bodrumspor 30 57
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 30 54
5. Sivas Belediyespor 30 53
6. Afjet Afyonspor 30 50
7. Çorum FK 30 48
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 29 48
9. Somaspor 29 48
10. İnegölspor 30 45
11. Ankaraspor 30 43
12. Etimesgut Belediyespor 30 36
13. Serik Belediyespor 30 33
14. Diyarbekirspor 30 32
15. Sarıyer 30 32
16. Adıyaman FK 30 29
17. Turgutluspor 30 28
18. Ergene Velimeşespor 30 27
19. Niğde Anadolu FK 30 17
20. Kahramanmaraşspor 30 17
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17