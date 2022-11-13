Vanspor 3 puanı tek golle aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nü 20. dakikada Uğur Can'ın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

VAN'DA SPOR 13.11.2022, 15:40 13.11.2022, 15:43
Vanspor 3 puanı tek golle aldı

Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'a 4-2 mağlup olan Van temsilcisi, ligin on dördüncü haftasında sahasında konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkardı.

Maçın genelinde rakibine göre üstün bir futbol ortaya koyan Vanspor, sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Vanspor, Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Uğur Adem Gezer, Furkan Saki, Erkul Küçük, Umut Sözen, Barış Sağır, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Emrah Tacir ve Uğur Can onbiri ile çıktı.

Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise, sahaya; Kadem Burak Yaşar, Sinan Altınel, Doğacan Diker, Oğulcan Şahin, Savaş Yorulmaz, Emre Demir, Ahmet Üner, Fatih Kıran, Hacı Mustafa Karabulut, Sırat Yeşilördek ve Ahmet Sun onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayan mücadeleyi; Onur Bingöl, Hüseyin Can, Mehmet Dura ve Hakan Ergin hakem dörtlüsü yönetti.

Vanspor, 20 dakikada Uğur Can'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

İlkyarı Vanspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları golle sonuçlandıramayınca Vanspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Van temsilcisi puanını 20'ye çıkarırken, Kırşehir temsilcisi ise 12 puanda kaldı. BölgeGazetesi

#vanspor
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