Vanspor 3 puanı Etimesgut'a hediye etti!

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak, play-off yolunda ağır yara aldı. Vanspor sahada ruhsuz bir futbol sergilerken, taraftarlar teknik direktör Erhan Altın'ı istifaya davet etti.

VAN'DA SPOR 03.04.2022, 17:33 03.04.2022, 17:51
Vanspor 3 puanı Etimesgut'a hediye etti!

Vanspor Futbol Kulübü ligin 33. haftasında sahasında ağırladığı Etimesgut Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Oyun kurmakta ve atağa çıkmakta zorlanan Vanspor, 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Etimesgut Belediyespor'a 3 puanı hediye etti. 

Vanspor, Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Aydın Bağ, Barış Gök, Mete Yıldız, Uğur Adem Gezer, Barış Sağır, Furkan Polat, Hamza Küçükköylü, Mehmet Özdıraz, Uğur Can, Taha Gür ve Emrah Tacir onbiri ile çıktı.

Etimesgut Belediyespor ise Enver Bozbay teknik sorumluluğunda sahaya; Osman Mert Göktepe, İsmail Güner, Berk Akgönül, Halil Köçer, Sezer Özmen, Medeni Bingöl, Turan Yılmaz, Ömer Kandemir, Yağız Suat Bolat, Erdi Zengin ve Mehmet Sıddık İstemi onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan zorlu mücadeleyi Şevket Teker, Ferhat Çalar, Güner Mumcu Taştan ve Yunus Emre Çakar hakem dörtlüsü yönetti.

Maçın ilk yarısında atak yapmakta güçlük çeken Vanspor, rakibinin ataklarına karşı direndi.

Maçta ilk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı. 

Vanspor 46. dakikada Hamza Küçükköylü'nün kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Etimesgut Belediyespor'da Burak Çolak oyuna girdi.

Oyuna girdiği ilk dakikada Vanspor kalelerini havalandıran Burak Çolak, maçta beraberliği yakaladı.

Vanspor'un defansta yaptığı hatalardan faydalanan Etimesgut, 80. dakikada Burak Çolak'ın golüyle farkı ikiye çıkardı:1-2

Başka gol ve önemli atak olmayınca maç Etimesgut'un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Vanspor, aldığı mağlubiyetle Play-Off kotasından düşerek 56 puan +6 averajla altıncı sıraya geriledi. 

Taraftarlar alınan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Erhan Altın'ı istifaya davet ederken, kalesinde iki zayıf gol gören Aydın Bağ'ı ve Emrah Tacir'i ise yuhaladı.

#vanspor #etimesgut belediyespor
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