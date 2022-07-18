Vanspor, 21 futbolcuyla sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor, iç transferde 10 sporcu ile sözleşme yenilerken, dış transferde ise 3 sporcu ile anlaşıldığı açıklandı. Kırmızı- Siyahlılar öte yandan alt yapıdan 8 futbolcuyla da profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı. Sezona yönetim krizi ile başlayan ve Çarşamba günü Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek olan Vanspor, bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor.

Bu kapsamda dış transferde görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Van temsilcisi, anlaştığı 3 ismi kadrosuna kattı. İç transferde Afjet Afyonspor ile görüşmeler gerçekleştiren fakat Vanspor'da kalmayı tercih eden Emrah Tacir’in yanı sıra Uğur Âdem Gezer, Barış Sağır, Miraç Acer, Sedat Komi, Onur Tekin, Sabri Can Hamza Küçükköylü, Uğur Can ve Oktay Gürdal ile yeniden anlaşan Kırmızı- Siyahlılar, alt yapıdan ise 8 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Kadrosunu güçlendirmek adına dış transfer çalışmalarına da yoğunluk veren Vanspor, İsa Baltacı, Mustafa Aydın ve Furkan Saki ile anlaştığını açıklandı. Vanspor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon iç transferler çalışmaları kapsamında 10 oyuncumuzla sözleşme yeniledi. Futbolcularımıza şanlı armamız altında başarılı bir sezon diliyor ve yeniden merhaba diyoruz. Futbolcularımız; Emrah Tacir, Uğur Adem Gezer, Barış Sağır, Miraç Acer, Sedat Komi, Onur Tekin, Sabri Can ilk etap çalışmalarına katıldı.

İlimizde yaşanan uçak seferleri problemlerinden dolayı futbolcularımız Hamza Küçükköylü, Uğur Can, Oktay Gürdal daha sonra takımımıza katılacaklardır. Kulübümüz dış transfer çalışmaları kapsamında da 3 başarılı futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. Bu kapsamda kulübümüz, en son Karaköprü Belediyespor forması giyen başarılı futbolcu İsa Baltacı, Sivas Belediyespor forması giyen Mustafa Aydın ve Edirnespor forması giyen Furkan Saki ile anlaşma sağladı" ifadelerine yer verildi. Vanspor, 2022-2023 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Zeki Yılmaz önderliğinde ilk etap kamp çalışmalarına Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde başladı.

İSA BALTACI KİMDİR?

1997 Kahramanmaraş doğumlu olan İsa Baltacı, futbola Kahramanmaraşspor'da başladı. Sırasıyla Dersimspor, Kahramanmaraşspor, Kozanspor ve Karaköprü Belediyespor formalarını terletene Baltacı, 2022-2023 futbol sezonunda ise Vanspor forması altında ter dökecek. Futbol kariyerinde 99 resmi maça çıkan ve 3 gol katkısında bulunan İsa Baltacı, bu süre zarfında 5 bin 707 dakikada sahada kalmayı başardı. Sol bek mevkiinde oynayan Baltacı, kariyerinde 14 sarı kart gördü. Geçtiğimiz sezon Karaköprü Belediyespor'da top koşturan Baltacı, 32 maçta forma giydi.

MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

1998 Sivas doğumlu olan Mustafa Aydın, futbola Sivas Demir altyapısında başladı. Daha sonra Sivas Belediye alt yapısında top koşturan Aydın, Sivas Belediyespor ile profesyonellik sözleşme imzaladı. 4 sezon Sivas Belediyespor forması giyen Aydın, önümüzdeki sezon Vanspor'un başarısı için mücadele edecek. Kariyerinde 115 resmi maça çıkan, 7 gol ve 2 asist katkısında bulunan Mustafa Aydın, bu süre zarfında 7 bin 179 dakika sahada kalmayı başardı. Orta saha mevkiinde oynayan Aydın, kariyerinde 17 sarı kart gördü. Geçtiğimiz sezon Sivas Belediyespor forması altında 32 maça çıkan Aydın, 2 gol katkısında bulundu.

FURKAN SAKİ KİMDİR?

1997 İstanbul doğumlu olan Furkan Saki, futbola İstanbulspor altyapısında başladı. Sırasıyla İstanbul U19, Dersimspor, İstanbulspor, Sancantepe Belediyespor, Gölcükspor, Adıyaman 1954, Çatalcaspor, Düzcespor ve Edirnespor formaları giyen Saki, bu sezon Vanspor forması altında boy gösterecek. Futbol kariyerinde 101 resmi maça çıkan Saki, 3 gol katkısında bulundu. Bu süre zarfında 7 bin 937 sahada kalmayı başaran Furkan Saki, kariyerinde 17 sarı kart gördü. Stoper mevkiinde oynayan Saki, Geçtiğimiz sezon Edirnespor forması altında 27 maça çıkarken, 1 gol katkısında bulundu.

Bölgegazetesi