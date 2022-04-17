Vanspor 2 Puanı Ankara'ya Bıraktı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor, deplasmanda Ankaraspor ile Osmanlı Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi Ankaraspor sahaya; Bayram Kılıç, Alaettin Batuhan Tur, Fatih Kızılkaya, Recep Yemişçi, Orhan Aktaş, Oğuzhan Efe Yılmaz, Erdal Öztürk, Sedat Cengiz, Şahin Fıstıkçı, Ramazan Eren Demir ve Doğukan İnci ilk onbiri ile çıktı.

Vanspor ise Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Onur Tekin, Uğur Adem Gezer, Miraç Acer, Taha Gür, Barış Gök, Emrah Tacir, Furkan Polat, Ogün Özçiçek, Mehmet Özdıraz, Barış Sağır ve Hamza Küçükköylü ilk onbiri ile çıktı.

İki takımın galibiyet hedeflediği karşılaşma, saat 15.00’te başladı.

Maçın 1. dakikasında Ankaraspor Ramazan Eren Demir'in golüyle 1-0 öne geçti.

17. dakikada Vanspor, Miraç Acer ile eşitliği sağladı:1-1

45+2. dakikada Vanspor, Mehmet Özdıraz'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Maçın ilk yarısı Vanspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya Ankaraspor golle başladı. Şahin Fıstıkçı'nın attığı golle skor bir kez daha eşitlendi: 2-2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki takım da attıkları ikişer gol sonrası hanelerine birer puan yazdırdı.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Play-Off potasındaki en önemli deplasman maçına çıkan Vanspor, Ankaraspor maçı karşısında gösterdiği cılız futbol ile tepkileri topladı. Mutlak 3 puanın alınması gereken maçta Vanspor 1 puana tamah ederken, Play-Off hayalleri ise Trabzon maçına kaldı. 2-2 beraberlik sonrası sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunan Vansporlu taraftarlar takımı kötü bir maç oynadığını, bariz hatalar neticesinde 2 puan kaybettiklerini söyledi.

VANSPOR'U YALNIZ BIRAKMADILAR

Vanspor'un Ankara'da oynadığı müsabakayı Kültür ve Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 23. Dönem Van Milletvekili İkram Dinçer, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, iş insanları Zahir Kandaşoğlu ve İrem Bayram da izledi.