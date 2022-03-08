Vanspor, 2 haftada 4 puan kaybetti

Cumartesi günü sahasında Bayburt Özel İdarespor'u konuk eden ve 1-0 öne geçen Vanspor, bu üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Son oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Van temsilcisi, play-off yolunda önemli puanlar kaybetti. Taraftarının müthiş desteğiyle Bayburt Özel İdarespor maçına başlayan ve 13. dakikada Furkan Polat'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçen Kırmızı-Siyahlılar, skor ve oyun üstünlüğünü koruyamayarak, 77. dakikada kalesinde gördüğü golle önemli 2 puan kaybetti.

Her maçta olduğu gibi Bayburt Özel İdarespor maçında da 1-0 öne geçtikten sonra geriye yaslanan Vanspor, rakibi karşısında oyun üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde golü gördü. Sivas Belediyespor karşısında 2-0 ve Bayburt Özel İdarespor karşısında ise 1-0 öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamayan Van temsilcisi, iki haftada önemli 4 puan kaybetti.

GÖZLER DİYARBEKİRSPOR MAÇINA ÇEVRİLDİ

Vanspor, yarın Diyarbekirspor deplasmanına gidecek. Kırmızı- Siyahlılar zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek, son iki haftada kaybettiği puanları telafi etmek istiyor. 29 puanla on dördüncü sırada bulunan ve alt sıralardan kopmak isteyen Diyarbekirspor, 50 puanla dördüncü sırada bulunan ve play-off potasındaki yerini korumak isteyen Vanspor, kıyasıya mücadele edecek.

Vanspor, ligde oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken, attığı 41 gole karşılık, kalesinde 35 gol gördü. Diyarbakır temsilcisi ise bu periyotta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet alırken, attığı 27 gole karşılık, kalesinde 34 gol gördü. İki takım açısından da önemli olan maçın kıyasıya geçmesi beklenirken, Vanspor'da tek hedef galibiyet. Son haftalardaki kötü gidişata son vermek isteyen Van temsilcisi, Diyarbekirspor'u deplasmanda mağlup ederek, hafta sonu oynayacağı Sarıyer maçına moralli gitmek istiyor.

Bölgegazetesi