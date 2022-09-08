Vanspor 1461 Trabzonspor'u konuk ediyor

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Cumartesi günü saat 15:30’da 1461 Trabzonspor ile karşılaşacak. 1461 Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Kırmızı Siyahlı temsilcimiz sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

“Takımda eksik ve cezalı futbolcumuz bulunmuyor”

Gazetemize açıklamalarda bulunan Vanspor teknik direktörü Zeki Yılmaz, 1461 Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, “Geçtiğimiz hafta Fethiyespor karşısında aldığımız mağlubiyet hepimizi üzdü. Henüz ligin başındayız. Eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidererek maçlarımıza daha iyi konsantre olacağız. Hafta sonu konuk edeceğimiz 1461 Trabzonspor karşısında mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağız. Takımda eksik ve cezalı futbolcumuz bulunmuyor. Seyircimizin desteğiyle 1461 Trabzonspor’u yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Tüm Vanspor sevdalılarını Cumartesi günü desteğe bekliyoruz” dedi.

Ligin ilk haftasında sahasında Pazarspor’u 90+3. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup eden Vanspor, ikinci haftasında Fethiyespor’a 90+2. dakikada yediği golle 1-0 mağlup olmuştu.

GRUPTA OYNANACAK DİĞER KARŞILAŞMALAR

Grupta oynanacak diğer karşılaşmalarda ise lider İskenderunspor sahasında Fethiyespor’u konuk ederken, ikinci sırada bulunan Kocaelispor, Serik Belediyespor ile karşılaşacak.

Ankara Demirspor evinde Sarıyerspor’u konuk ederken, Kırklarelispor deplasmanda Kırşehir Belediyespor’a konuk olacak.

Kastamonuspor sahasında Bucaspor’u ağırlarken, Adıyamanspor deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak.

Etimesgut Belediyespor, Uşakspor ile karşılaşırken, Karacabey Belediyespor, Balıkesirspor’u, Diyarbekirspor da Pazarspor’u konuk edecek.

Karşılaşmalar Cumartesi günü oynanacak.

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