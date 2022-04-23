Vanspor, 1461 Trabzon'u konuk ediyor

Kırmızı- Siyahlılar yarın sahasında 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Ankaraspor ile 2-2 berabere kalan ve play-off yolunda yara alan Vanspor, yarın sahasında oynayacağı 1461 Trabzon FK maçını kazanmak için sahaya çıkacak. 1461 Trabzon FK maçının hazırlıklarını hafta boyunca Erhan Altın teknik sorumluluğunda yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor.

Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı ve 2-1 öne geçtiği maçta Ankaraspor ile 2-2 berabere kalan Vanspor, 1461 Trabzon FK maçını kazanarak, hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Son 5 lig maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet Van temsilcisi, yarın sahasında oynayacağı 1461 Trabzon FK maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Van temsilcisi, 1461 Trabzon FK'yı sahasında mağlup ederek, zorlu İnegöl maçı öncesi moral bulmak istiyor.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda yarın saat 15.00'te başlayacak olan mücadeleyi Ferhan Kestanoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Çağrıcan Pazarcıklı ve Hasan Avcı hakem dörtlüsü yönetecek. Ligde oynadığı 35 maçlık periyotta 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Vanspor, 60 puanla altıncı sırada yer alırken, 1461 Trabzon FK ise 35 maçlık periyotta 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Trabzon temsilcisi 67 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Bir üst lige çıkmak için sadece 1 puana ihtiyacı olan lider Sakaryaspor, deplasmanda on beşinci sıradaki Serik Belediyespor'a konuk olurken, ikinci sırada yer alan Bodrumspor ise sahasında onuncu sıradaki İnegölspor'u ağırlayacak. Üçüncü sırada yer alan 1461 Trabzon FK, Van deplasmanına gelirken, dördüncü sırada yer alan Sivas Belediyespor ise, sahasında on üçüncü sıradaki Diyarbekirspor'u misafir edecek. Beşinci sıradaki Çorum FK sahasında ligden düşmesi kesinleşen Niğde Anadolu FK'yı konuk ederken, Afjet Afyonspor ise Bayburt Özel İdarespor deplasmanına gidecek. Somaspor sahasında Ankaraspor ile kozlarını paylaşırken, Etimesgut Belediyespor ise sahasında Turgutluspor'u konuk edecek. Sarıyer sahasında Adıyaman FK'yı konuk ederken, Ergene Velimeşe ise Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak.

Van Bölge Gazetesi