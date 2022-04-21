Vanspor, 1461 Trabzon FK'ya bileniyor

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Pazar günü saat 15.00'te sahasında 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı- Siyahlılar, sahasında konuk edeceği Trabzon temsilcisini mağlup ederek, play-off potasındaki yerini geri almak istiyor.

VAN'DA SPOR 21.04.2022, 11:38
Vanspor, 1461 Trabzon FK'ya bileniyor

Kırmızı- Siyahlılar Pazar günü sahasında 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı maçta Ankaraspor ile 2-2 berabere kalan ve play-off yolunda yara alan Vanspor, Pazar günü sahasında oynayacağı 1461 Trabzon FK maçını kazanmak için sahaya çıkacak. 1461 Trabzon FK maçının hazırlıklarını Erhan Altın teknik sorumluluğunda yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, ligde son 3 haftaya girilirken, haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor.

Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı ve 2-1 öne geçtiği maçta Ankaraspor ile 2-2 berabere kalan Vanspor, 1461 Trabzon FK maçını kazanarak, hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Son 5 lig maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet Van temsilcisi, Pazar günü sahasında oynayacağı 1461 Trabzon FK maçını kazanmak için sahaya çıkacak.

Van temsilcisi, 1461 Trabzon FK'yı sahasında mağlup ederek, zorlu İnegöl maçı öncesi moral bulmak istiyor. Zorlu mücadele Pazar günü saat 15.00'te Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda başlayacak. Ligde oynadığı 35 maçlık periyotta 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Vanspor, 60 puanla altıncı sırada yer alırken, 1461 Trabzon FK ise 35 maçlık periyotta 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Trabzon temsilcisi 67 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Bir üst lige çıkmak için sadece 1 puana ihtiyacı olan lider Sakaryaspor, deplasmanda on beşinci sıradaki Serik Belediyespor'a konuk olurken, ikinci sırada yer alan Bodrumspor ise sahasında onuncu sıradaki İnegölspor'u ağırlayacak. Üçüncü sırada yer alan 1461 Trabzon FK, Van deplasmanına gelirken, dördüncü sırada yer alan Sivas Belediyespor ise, sahasında on üçüncü sıradaki Diyarbekirspor'u misafir edecek.

Beşinci sıradaki Çorum FK sahasında ligden düşmesi kesinleşen Niğde Anadolu FK'yı konuk ederken, Afjet Afyonspor ise Bayburt Özel İdarespor deplasmanına gidecek. Somaspor sahasında Ankaraspor ile kozlarını paylaşırken, Etimesgut Belediyespor ise sahasında Turgutluspor'u konuk edecek. Sarıyer sahasında Adıyaman FK'yı konuk ederken, Ergene Velimeşe ise Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak.

Van Bölge Gazetesi

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Takımlar O P
1. Sakaryaspor 35 78
2. Bodrumspor 35 70
3. 1461 Trabzon FK 35 67
4. Sivas Belediyespor 35 63
5. Çorum FK 35 61
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 35 60
7. Afjet Afyonspor 35 59
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 35 57
9. Somaspor 35 52
10. İnegölspor 35 49
11. Ankaraspor 35 48
12. Etimesgut Belediyespor 35 44
13. Diyarbekirspor 35 41
14. Sarıyer 35 39
15. Serik Belediyespor 35 39
16. Adıyaman FK 35 36
17. Turgutluspor 35 34
18. Ergene Velimeşespor 35 31
19. Niğde Anadolu FK 35 25
20. Kahramanmaraşspor 35 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 31 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Samsunspor 30 43
9. Tuzlaspor 31 42
10. Altınordu 32 41
11. Adanaspor 31 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Keçiörengücü 31 38
15. Menemen Belediyespor 31 37
16. Kocaelispor 31 37
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 32 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21