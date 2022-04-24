Vanspor, 1461 Trabzon engelini geçemedi

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla play-off şansını zora sokan Vanspor, sahasında konuk ettiği ligin güçlü takımlarından 1461 Trabzon FK'ya 1-0 mağlup olarak, 60 puanda kaldı ve play-off şansını zora soktu.

Vanspor, Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Onur Tekin, Barış Gök, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Oktay Gürdal, Barış Sağır, Ogün Özçiçek, Furkan Polat, Mehmet Özdıraz, Emrah Tacir ve Hamza Küçükköylü onbiri ile çıktı. 1461 Trabzon FK ise Mehmet Ak teknik sorumluluğunda sahaya; Özkan Karabulut, Erkul Küçük, Onur Akdeniz, Berkay Sefa Kara, Hakan Yavuz, Halil İbrahim Tuna, Tunahan Ergül, Hakan Yeşil, Yasin Palaz, Yasin Abdioğlu ve İrfan Akgün onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 15.00'te baylayan mücadeleyi Ferhan Kestanoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Çağrıcan Pazarcıklı ve Hasan Avcı hakem dörtlüsü yönetti. 45+1. dakikada Trabzon FK 1-0 öne geçti. Berkay’ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yasin, topu Onur’un sağından filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Trabzon FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maç, 1461 Trabzon FK'nın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Taraftarların ise sadece Teknik Direktör Erhan Altın'a yönelik 'istifa' sloganları bu maçta da devam etti.

Bölgegazetesi