Vanlı iş insanı Cankurtaran’dan Vanspor’a 1,5 milyon TL destek…

2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor’da yeni yönetimin göreve gelmesiyle, destekler gelmeye başladı. Bu kapsamda Vanlı iş adamı Levent Cankurtaran, Vanspor’a sezonunun ilk yarısı için 750 bin, sezonun ikinci yarısı için 750 bin olmak üzere 1,5 milyon TL destek sözü verdi. Vanspor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Sayın Levent Cankurtaran 2022-2023 sezonunun ilk yarısı için 750.000 TL, sezonun ikinci yarısı için 750.000 TL olmak üzere toplam 1,5 Milyon TL Kulübümüze destek sözü vermiştir. Sayın Levent Cankurtaran’a desteklerinden dolayı teşekkür eder, saygılarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

Bölgegazetesi