Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bir Sahayı Temizleyemedi!

Bölgesel Amatör Lig birinci gurupta mücadele eden ve Van’ı temsil eden Vangölü Sportif Faaliyetler Kulübü ile Bitlis Özgüzeldere Spor arasında oynanacak olan müsabaka, sahadaki karların temizlenmemesi nedeniyle tatil edildi. Van Valiliği'nin kar yağışı uyarısını dikkate almayan Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü, fikstür tarihi öncesinden belli olan lig mücadelesinin oynanacağı sahayı temizlemedi. Vangölü Sportif FK'nın futbolcu ve yönetiminin kar kürekleriyle temizlemeye çalıştığı saha, maç saatine kadar yetişemeyince iptal edildi.

VAN’A REVA GÖRÜLEN HİZMET, 13 SAHAYA BİR HURDA MAKİNE

Nüfusu bir milyonun üzerinde olan Van’da amatör ve profesyonel müsabakaların oynatıldığı 13 sahada tek bir kar küreme makinesinin olması, spor kamuoyunun tepkisine neden olurdu. Vanspor Tesisleri, Atatürk Şehir Stadyumu, İpekyolu Gençlik Stadı, İŞGEM Sahası, Nur Tatar, Sanayi Sahası, Tuşba Şemsibey Sahası, Erciş Stadı, Çaldıran, Gevaş, Başkale, Çatak, Gürpınar ve Özalp sahaları olmak üzere 13 müsabaka sahası ve bir antrenman sahası için tek makine kullanılıyor. Spor Van projesinin başlatıldığı Van'da, bir lig müsabakasının bile oynatılamaması tepkilere neden oldu.

MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ VAN’DA GENÇLİK SPOR’U BİTİRDİ

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen müdür atamaları doğrultusunda Sakarya ve Van illeri arasında yapılan Gençlik Spor Müdürü değişikliği ile Van Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç Sakarya’ya, Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy’da Van’a atanmıştı. İnanç'ın Van'da görev yaptığı sürede herkes tarafından kabul gören çalışmalara imza attığını belirten Vangölü Sportif Teknik Direktörü Aydın Oyman, yeni müdürün Van'da yetersiz kaldığına vurgu yaptı. Van'daki müdür değişikliğinin spor camiasına zarar verdiğini belirten Oyman, “ Nevzat Müdür’ün gitmesiyle yeni müdürün varlığını hissedemiyoruz. Bu gün burada yarı profesyonel bir müsabaka oynanıyor tarih ve saat belli olmasına ve meteorolojiden bilgi alınmasına rağmen hiçbir önlem alınmamış sabahtan beri kar yavaşlamış ve neredeyse hiç yok olmasına karşın tek hurda makinenin sağa sola gidip gelmesinden başka bir şey göremiyoruz. Van’da Müdür değişikliği spor camiasına zarardan başka bir şey kazandırmadı” dedi.

OYMAN “BÖLGEMİZDE HER YERDE KAR YAĞDI, GURUPTA SADECE BİZİM MAÇIMIZ TATİL OLDU”

Bölge illerinde bir çok yerde kar yağışı olduğunu ama sadece Van’da maç yapılamadığına dikkat çeken Oyman, "Bu sorumsuzluk sadece Van’da yaşandı. Gurubumuzdaki bütün müsabakalar yapıldı. Niye Yüksekova’da ya da Muş’ta kar yağmıyor mu oralar da yetiştirilebiliyorsa burada da yetiştirilebilirdi. Eski Müdür gece saat üçte bile olsa işinin başındaydı ve ne eder eder sahayı temizletirdi. Gece yarısı da olsa telefonlarımıza bakıyordu, makine yoksa insan gücüyle bile diğer kurumlardan destek alarak konuyu çözüyordu. Onun kadar olmasa bile en azında çaba gösterilmesini istiyoruz” diyerek sitemini dile getirdi.