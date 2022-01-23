Van ekibi, Şanlıurfa ekibini 85-35 mağlup etti!

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig C Grubu müsabakasında Van temsilcisi evinde konuk ettiği Şanlıurfa Siverek Bedensel Engelliler Spor Kulübünü 85-35 yenerek bu sezon oynadığı 3 maçta galibiyet elde ederek liderlik hedefini sürdürüyor.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanifi Baykara, “Bu güzel mücadeleyi ortaya koyan sporcularımı ve teknik heyeti canı gönülden kutluyorum. İnşallah bu takıma birileri sahip çıkar. Çok zorlu şartlarla ve imkansızlıklara mücadele ediyoruz. Bu memleketin sporcuları ve bireyleriyiz. Birçok ilde belediyeler bu takımlara sahip çıkıyor. Belediyelerden bizlere destek olmalarını istiyoruz. Destek varsa engel yoktur” dedi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindeki partililer de maçı izleyerek sporculara destek verdi.