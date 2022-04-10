Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı durdurulamıyor

2022 sezonu Kadınlar Futbol 3. Liginde kıyasıya mücadeleler devam ediyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Futbol takımı, sezonun 3. maçında İŞGEM Semt Sahasında lider İpekyolu Belediyesi Kadın Futbol takımını ağırladı. Çekişmeli başlayan maçın henüz başlarında golü bulan İpekyolu Belediyesi 1-0 öne geçti. Golün ardından baskılı bir oyun ortaya koyan Büyükşehir Belediyesinde, ilk yarının bitimine 5 dakika kala golcü Aycan Arda ceza sahasının dışı sol çaprazdan sert şutuyla skoru eşitleyerek takımını devre arasına 1-1'lik skorla taşıdı.

Maçın ikinci yarısında daha baskılı ve istekli bir futbol ortaya koyan kırmızı siyahlılar 52. dakikada Berfin Demirel'in golüyle skoru 2-1'e taşıdı. Bu golün ardından oyundaki kontrolü tamamen sağlayan Büyükşehir Belediyesi 66 da Aycan'ın, 70. dakikada da Berfin'in golüyle skoru 4-1 yaptı. Maçın 83. dakikasında Aycan'ın kafa vuruşunda ağlara giden top skoru belirledi. Büyükşehir Belediyesi 5-1'lik skor ile puanını 9'a çıkartarak maç eksiği ile liderlik koltuğuna oturdu.