Vali Bilmez’den Vanspor’a destek çağrısı

Kente geldiği günden bu yana Van’ın tek profesyonel takımı olan Vanspor’a, ellerinden geldiğince destek vermeye çalıştıklarını belirten Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bundan sonraki süreçte de kentin takımını yalnız bırakmayarak desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Van’da ve il dışında yaşayan tüm Vanlı işadamlarına çağrıda bulunan Vali Bilmez, Vanspor’dan maddi ve manevi desteklerin esirgenmemesini istirham etti. Vanspor’un şeffaf bir şekilde yönetilmesinin en büyük arzularının olduğunu belirten Vali Bilmez, oluşacak yeni yönetimin bu ilkeler doğrultusunda hareket etmesi beklentisi içerisinde olduklarını ifade etti.

“TARAFSIZ BİR ŞEKİLDE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK”

Vali Bilmez yaptığı açıklamada, “Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Van’a geldiğim günden bu yana kentin tek profesyonel kulübü olan Vanspor’a imkanlar dahilinde destek olduk. Gerek maddi gerekse manevi olarak kulübün her zaman yanında olmaya çalıştık. Şahıs gözetmeksizin kulübün geleceği için proje ve çalışmalara destek verdik. Bu bağlamda en başından bu yana gerek tesis alt yapısı gerekse sponsorluk desteğimizi hep sunduk. Yine belediye kanunun ‘belediyenin görev ve sorumlulukları’ maddesi gereğince, belediyelerin profesyonel spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapması mümkün değildir. Biz de mevzuat çerçevesinde hareket ettik. Bugün gelinen noktada yine tarafsız bir şekilde üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da kentimizin takımını yalnız bırakmayarak desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu bağlamda Van’da ve il dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizin Vanspor’umuzdan maddi ve manevi desteklerini esirgememelerini istirham ederim. Yaşanan bu süreçte de kişi veya kişiler fark etmeksizin kentimizin değeri Vanspor’umuzun, birlik ve beraberlik içinde, doğrulardan ödün vermeyerek şeffaf bir şekilde yönetilmesi en büyük arzumuzdur. Oluşacak yönetimin bu ilkeler doğrultusunda hareket etmesi de beklenti ve temennimizdir” ifadelerine yer verdi.

Van Bölge Gazetesi