Ürüm’den futbolculara moral ziyareti

Maç öncesinde futbolcularımıza moral veren kulüp ikinci başkanımız Veysel ÜRÜM, “ Şu anda her şeye yeniden başlıyoruz. Sizlere güvenimiz tam. Sizlerden bugünden itibaren sadece ve sadece maça konsantre olmanızı istiyoruz.

Bu takım mutlaka belirlediğimiz hedefe ulaşacaktır. Vanspor Futbol Kulübü başarıları hak eden bir takımdır. İnşallah Diyarbekir Spor maçı ile birlikte hak ettiğimiz puanları alarak hep birlikte arzuladığımız hedefe ulaşacağız.

Futbol uzun vadeli yatırımlar isteyen bir alan. Ancak biz en kısa sürede alabileceğimiz en iyi verimi almak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Vanpsor FK büyük bir camia. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz.” İfadelerini kullandı.