Umut Sözen Vanspor'da!

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden temsilcimiz Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, tecrübeli orta saha oyuncusu Umut Sözen’i renklerine bağladı.

VAN'DA SPOR 18.08.2022, 00:42 18.08.2022, 00:57
Umut Sözen Vanspor'da!

WanHaber - Haber Merkezi

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden temsilcimiz Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, tecrübeli orta saha oyuncusu Umut Sözen’i renklerine bağladı. Geçmişte Ankaragücü, Adana Demirspor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Adanaspor ve son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen tecrübeli orta saha Umut Sözen, Vanspor ile anlaştı. Transfer haberini resmi hesaptan duyuran Vanspor FK, Sözen'in kısa bir videoyunuda yayınladı.

İşte Umut Sözen'in Vanspor ile alakalı ilk mesajı:

#Umut Sözen #vanspor #vanspor fk
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