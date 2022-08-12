Ümit Karaal, Vanspor'da...

Ankara Kızılcahamam'da kamp çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Iğdır FK'da oynayan başarılı forvet Batuhan Karadeniz'i, Pendikspor'dan kaleci Haydar Yılmaz ve İstanbulspor'dan Sabit Hakan Yılmaz'ı kadrosuna katan Kırmızı- Siyahlılar, dün ise son olarak Niğde Anadolu FK forması giyen Ümit Karaal'ı kadrosuna kattı.

Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda Ankara Kızılcahamam'da kamp çalışmalarını sürdüren Van temsilcisi, spor kamuoyunun yakından tanıdığı futbolculardan Batuhan Karadeniz, Haydar Yılmaz ve Sabit Hakan Yılmaz'ın ardından, Ümit Karaal'ı da kadrosuna kattı. Dış transferde daha önce Furkan Saki, Muhammed Ali Doğan ve Mustafa Aydın'ı kadrosuna katan Van temsilcisi, son olarak Batuhan Karadeniz, Haydar Yılmaz, Sabit Hakan Yılmaz ve Ümit Karaal'ı renklerine bağladı.

Daha önce iç transferde 10, alt yapıdan 8, dış transferde ise 7 ismi kadrosuna katan Van temsilcisi, transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Vanspor, bir yandan da lige sıkı bir şekilde hazırlanmaya çalışıyor. Yeni transfer edilen futbolcuların da takıma katılmasıyla lige aralıksız bir şekilde hazırlanan Van temsilcisi, bu sezon başarılı bir grafik çizmeyi hedefliyor.

ÜMİT KARAAL KİMDİR?

1995 yılında Giresun'da dünyaya gelen 26 yaşındaki sol bek, futbola Beşiktaş alt yapısında başladı. Beşiktaş U21 forması giydikten sonra kiralık olarak Kahramanmaraşspor'a transfer olan Karaal, burada bir sezon forma giydikten sonra, tekrar Beşiktaş'a geri döndü. Bir sezon boyunca Beşiktaş A takım ve Beşiktaş U21 takımlarında forma giyen Ümit Karaal, daha sonra kiralık olarak Elazığspor'a transfer oldu. Burada da bir sezon forma giyen Karaal, daha sonra Bayrampaşa formasını terletti.

Daha sonra Anadolu Üsküdar 1908'e transfer olan ve burada bir sezon forma giyen Karaal, daha sonra Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a transfer oldu. Sivas kulübünden Kastamonu 1966'a geçiş yapan Karaal, burada da bir sezon forma giydikten sonra Anadolu Selçukspor'a transfer oldu. Ardından 1922 Konyaspor, Kırşehir Belediyespor, Amed Spor Kulübü ve son olarak Niğde Anadolu FK formaları giyen Karaal, 2022-2023 futbol sezonunda ise Vanspor formasını terletecek. Futbol kariyerinden 130 maça çıkan Karaal, 1 gol, 4 asist katkısında bulunurken, 9 bin 125 dakika sahada kalmayı başardı. Karaal geçtiğimiz sezon Niğde Anadolu FK formasıyla 20 maça çıkarken, bin 416 dakika süre aldı.

bölgegazetesi