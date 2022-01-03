Uğur Can Vanspor'da!

WanHaber - ÖZEL

Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, Somaspor'da forma giyen 25 yaşındaki santrafor Uğur Can ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Aslen Kocaeli doğumlu olan Uğur Can; Derincespor, Derince Belediyespor, Karaman Belediyespor, Çengelköy ve Somaspor formalarını giydi.

108 MAÇTA 39 GOL

Forvet-santrafor mevkisinde oynayan 25 yaşındaki genç futbolcu Uğur Can'ın 108 maçta 39 golü bulunuyor. 2. Lig'de 18 maçta 3, 3. Lig'de 35 maçta 11 ve bölgesel amatör ligde 48 maçta 25 gol kaydeden Uğur Can, şeytanın bacağını Vanspor ile kırmak istiyor.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI