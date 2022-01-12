Uğur Adem Gezer Vanspor'da!
Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, Kırklareli Spor'da forma giyen 27 yaşındaki Uğur Adem Gezer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
WanHaber.com - ÖZEL
Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, Kırklareli Spor'da forma giyen 27 yaşındaki Uğur Adem Gezer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon 13 maçta forma giyen Gezer, toplamda 835 dakika sahada kalmıştı.
Vanspor'un Antalya'da kamp yaptığı otelde düzenlenen imza törenine Kulüp Asbaşkanı M. Akın Dinçer ve Futbol Şube Sorumlusu Erkan Avseren katıldı.
İmza töreni sonrası WanHaber'e konuşan Dinçer, devre arası transferlerine devam edeceklerini belirtti.
Devre arası yaptıkları 6 transferin Adıyaman maçına yetişeceğini belirten Dinçer, ilerleyen günlerde de transfer yapacaklarını söyledi.
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