Turgay Karatekin'den Niğde maçı öncesi açıklama

Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Karatekin, Niğde maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Takımın gidişatı ve futbolcuların son durumu hakkında konuşan Karatekin, “İnegöl maçını güzel bir şekilde bitirdik, artık o maçı unuttuk. Niğde maçı için hazırlıklarımıza başladık. Bu saatten sonra Niğde’yi düşünüyoruz ve Niğde’den alacağımız puanların hesabını yapıyoruz. Futbolcularımızı bu yönde hazırlamaya gayret ediyoruz. Bu arada Emrah Tacir ’in hastalığı var onu antrenmana çıkarmadık. Oktay'ın da bileğinde bir problem var, onu da bugün antrenmana çıkarmadık, dinlendirip tedavisini yapıyoruz. Yakup fitnessa giriyor zaten onun da sakatlığı vardı maalesef ondan da faydalanamayacağız. İlyas’ında sakatlığı vardı, oda şu an da kontrollü antrenmana başlıyor. Bu saate kadar eksik olan oyuncularımız bunlar. Dolayısı ile Niğde maçının hazırlıklarını bu şekilde sürdürüp Niğde maçına doğru hazırlığımızı yapıp, Niğde Maçına bu şekilde gideceğiz inşallah.” dedi.