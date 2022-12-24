TFF'den Vanspor'a Ulusal Lisans

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde Kurul; Spor Toto Süper Lig'den; Hatayspor, Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'den; Altınordu, Bandırmaspor, Boluspor, Gençlerbirliği, Pendikspor, Sakaryaspor ve Tuzlaspor, TFF 2. Lig'den; Adıyaman Futbol Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Van Spor FK, Bursaspor, Çorum FK, Diyarbekir Spor, Nazilli Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, GMG Kastamonuspor, Afyonspor, İnegölspor, Pazarspor, Tarsus İdman Yurdu, Karacabey Belediye Spor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.