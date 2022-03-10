TFF'den Vanspor'a seyircisiz oynama cezası!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Vanspor'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama kararı veren TFF, 3 bin TL'de para cezası verdi.
TFF resmi internet sitesinde "SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK'nın, 05.03.2022 tarihinde oynanan SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK-AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." paylaşımında bulundu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|29
|65
|2. 1461 Trabzon FK
|29
|61
|3. Bodrumspor
|29
|56
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|29
|53
|5. Afjet Afyonspor
|29
|50
|6. Sivas Belediyespor
|29
|50
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|8. Somaspor
|29
|48
|9. Çorum FK
|29
|47
|10. İnegölspor
|29
|44
|11. Ankaraspor
|29
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|29
|36
|13. Serik Belediyespor
|29
|32
|14. Sarıyer
|29
|31
|15. Diyarbekirspor
|29
|29
|16. Adıyaman FK
|29
|29
|17. Turgutluspor
|29
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|29
|24
|19. Kahramanmaraşspor
|29
|17
|20. Niğde Anadolu FK
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17