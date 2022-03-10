TFF'den Vanspor'a seyircisiz oynama cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Vanspor'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama kararı veren TFF, 3 bin TL'de para cezası verdi.

TFF resmi internet sitesinde "SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK'nın, 05.03.2022 tarihinde oynanan SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK-AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." paylaşımında bulundu.