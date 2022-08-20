Tecrübeli stoper Alihan Kubalas Vanspor'da…

Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda lige sıkı bir şekilde hazırlanan ve bugün tekrar Van'da toplanacak olan Vanspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Van temsilcisi, tecrübeli stoper Alihan Kubalas'ı kadrosuna katarak, önemli bir eksiğini daha giderdi. Ankara Kızılcahamam kampını tamamladıktan sonra 4 günlük iznin ardından bugün tekrar Van'da toplanacak olan Vanspor, 28 Ağustos'ta oynayacağı Pazarspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Takımdaki eksik bölgelere takviyeler yapmaya devam eden ve daha önce birçok başarılı ismi kadrosuna katan Van temsilcisi, son olarak stoper oyuncusu Alihan Kubalas'ı renklerine bağladı.

Daha önce Haydar Yılmaz, Batuhan Karadeniz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Muhammed Ali Doğan, Muhsin Yıldırım, Hakan Yılmaz, Yaser Hacımustafaoğlu ve Umut Sözen gibi başarılı futbolcuları kadrosuna katan Van temsilcisi, son olarak stoper mevkiinde oynayan ve Süper Lig tecrübesi bulunan Alihan Kubalas'a Kırmızı- Siyahlı formayı giydirdi.

Eksik bölgelerine takviyeler yapmaya devam eden Van temsilcisi, birçok futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor.

ALİHAN KUBALAS KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alihan Kubalas, futbol kariyerine Maltepespor altyapısında başladı. Daha sonra Fenerbahçe altyapısına geçiş yapan Alihan Kubalas, bir sonraki sezon ise Bulvarspor altyapısında görev yaptı. Anadolu Üsküdar 1908 ile profesyonel futbol kariyerine adım atan Alihan Kubalas, bir sezon burada top koşturduktan sonra Sivas U21 takımına transfer oldu.

Burada bir sezon kalan Alihan daha sonra kiralık olarak Tokatspor'a transfer oldu. 1 yıllık Tokat macerasının ardından tekrar Sivas U21 takımına geri dönen Alihan, bir sonraki sezon ise Altay Spor Kulübü'nün yolunu tuttu. Burada bir sezon forma giydikten sonra 2014-2015 futbol sezonuna kendisine kulüp bulamayınca boşta kaldı. 2015-2016 futbol sezonunda Karagümrük ile anlaşan Alihan, burada bir sezon kaldıktan sonra, İstanbulspor'a transfer oldu. Daha sonra Ankaragücü'ne geçiş yapan Alihan, burada da bir sezon forma giydikten sonra, futbola 1 yıl ara verdi.

2021-2022 futbol sezonunda futbola ara veren Alihan, 2022-2023 futbol sezonunda Vanspor'da forma giyecek. 1 yıl futbola ara veren Alihan'ın bu sezon Vanspor forması altında nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor. Futbol kariyerinde 170 resmi maça çıkan Alihan Kubalas, 19 gol katkısında bulunurken, 14 bin 542 dakika sahada kalmayı başardı.