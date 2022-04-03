Taraftarlar Erhan Altın'ı istifaya çağırdı!

Uzun bir süredir puan almakta güçlük çeken Vanspor, Etimesgut Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Vanspor'da taraftarlar teknik direktör Erhan Altın ile sportif direktör Erkan Avseren'i istifaya çağırdı.

Vanspor taraftarları, maçın son bölümünde teknik direktör Erhan Altın aleyhinde tezahüratta bulundu.

Samsunlu teknik adam Erhan Altın ile sportif direktör Erkan Avseren'i istifaya çağıran taraftarlar, haftalardır kaybedilen puanların cezasını Altın ve Avseren dışında Vanspor yönetimine de kesti.

Kötü gidişata bir dur diyemeyen Vanspor yönetimi, umursamaz tavırlarıyla Play-Off'a gitmek istemediklerinin sinyalini verdi.