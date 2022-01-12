Taha Gür Vanspor'da!
Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, Yeni Malatya Spor’un 25 yaşındaki futbolcusu Taha Gür'ü yarım sezonluğuna kiralık olarak transfer etti.
Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, Yeni Malatya Spor’un 25 yaşındaki futbolcusu Taha Gür ile bu sezon için sözleşme imzaladı.
Resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Vanspor FK "Kulübümüz, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Süper Lig takımlarından Yeni Malatya Spor’un oyuncusu Taha Gür ile 2. devre için kiralık sözleşme imzaladı. İmza töreni Asbaşkanımız M. Akın Dinçer ve Futbol Şube Sorumlumuz Erkan Avseren’in katılımıyla gerçekleşti." ifadesine yer verdi.
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