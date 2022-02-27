Sivas'ı Yendik, Hakemi Yenemedik!

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, deplasmanda Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-Siyahlılar 15. ve 55. dakikalarda Hamza Küçükköylü'nün attığı gollerle 2-0 öne geçti. 61. dakikada Yasin ve 73. dakikada Doğan'ı attığı gollerle Sivas Belediyespor eşitliği sağladı.

VAN'DA SPOR 27.02.2022, 16:17 27.02.2022, 16:29
Sivas'ı Yendik, Hakemi Yenemedik!

Vanspor, deplasmanda Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak, puanını 49 yaptı ve beşinci sıradaki yerini korudu.

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde saat 13.00’te başlayan mücadeleyi Efe Tanrıverdi, Mehmet Kuru, Buğra Can Semercioğlu ve Emre Kaan Çalışkan hakem dörtlüsü yönetti.

Ev sahibi Sivas Belediyespor sahaya; Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut, Yasin Elmas, Alpay Koçaklı, Oğuzhan Bozkurt, Ozan Kılıçoğlu, Furkan Sağman, Eşref Korkmazoğlu, Abdullah Topkara ve Enes Yılmaz ilk onbiri ile çıktı.

Vanspor ise sahaya; Onur Tekin, İsmet Kavuştu, Uğur Adem Gezer, Ogün Özçiçek, Miraç Acer, Barış Gök, Barış Sağır, Mehmet Özdıraz, Emrah Tacir, Hamza Küçükköylü ve Kubilay Akyüz ilk onbiri ile çıktı.

Maçın 15. dakikasında Kubilay'ın ara pasında topla buluşan Hamza Küçükköylü, kaleciyi geçtikten sonra fileleri havalandırdı:0-1

İlk yarı konuk Vanspor'un, 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Vanspor, 55. dakikada skoru 2-0 yaptı. Sağdan gelişen atakta Emrah Tacir şutunu çekti, kaleciden seken topu Hamza ağlara yolladı:0-2

61. dakikada ev sahibi ekipte Yasin skoru 2-1 yaptı.

73. dakikada Sivas Belediyespor'da Doğan skoru 2-2'ye taşıdı.

Karşılaşmada iki takım da sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Sivas Belediyespor 49 puan ve averaj üstünlüğüyle dördüncü sıradaki yerini korurken, Vanspor da aynı puanla beşinci sırada yer aldı.

HAKEMİ YENEMEDİK!

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Avcı, Sivas Belediyespor maçı sonrası yaptığı paylaşımla maçın hakemi Efe Tanrıverdi'yi eleştirdi. Avcı paylaşımında "Rakibimizi yendik ama maçın hakemiyle mücadele edemedik! Bu gerici zihniyette olanlara yazıklar olsun. Başarılarımız size dert olmaya devam edecek…" ifadesini kullandı.

#vanspor #Hamza Küçükköylü #sivas
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