Servet Yenitürk'e Haksızlık Yapıldı

Vanspor’u 3. Lig’den 2. Lig’e çıkaran ve 1. Lig yolunda önemli bir Play-Off oynatan eski başkan Servet Yenitürk, Vanspor’un ilerleyen günlerde ciddi borçlarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Kulübün SGK ve vergi borçlarının ödenmediğini, bundan dolayı da yapılandırılmanın bozulduğunu dile getiren Yenitürk, borcun her geçen gün artarak Vanspor’u zarara soktuğunu söyledi.

Kentteki bir otelde yerel basın mensuplarıyla buluşan Yenitürk, mevcut Başkan Feyat Kıyak’ın iddialarına cevap verdi. Kıyak’ın kendisine iftira attığını ve olumsuz algı yaratmaya çalıştığını söyleyen Yenitürk, belgelerle konuştu. Kıyak’a 3 ayrı dava açtığını belirten Yenitürk, “Benim kadar hiç biri fedakarlıkta bulunmamış, bedel ödememiştir. Benim alacağımı ödemeye onun gücü yetmez” dedi.

BENİM BORCUMU ÖDEMEYE ONUN GÜCÜ YETMEZ

Yenitürk, “Hepimizin gönlü Vanspor’un yanındadır. Gelmiş geçmiş yönetimler ve başkanlar içerisinde inanıyorum ki benim kadar fedakarlık yapan kimse yoktur. Benim kadar Vanspor’u düşünen kimse yoktur. Vanspor için çok büyük fedakarlıklar yaptım. Vanspor’u altın tepsi de arkadaşlarımıza sunduk. Feyat beyin şahsıma yönelik yaptığı açıklamada canlı yayın esnasında cevap vermek istiyordum fakat canlı yayını veren arkadaşları defalarca aramama rağmen dönüş yapılmadı. Benim orada söz hakkım doğmuştu. Haksız iftiralar, yalan, dolan, şantaj her türlü hakarete maruz bırakıldım. Canlı yayını veren arkadaşlar bize cevap verme hakkı tanımadıkları için ben mecburen savcılığa başvurmak zorunda kaldım. Cumhuriyet Başsavcılığına hakkımdaki iftiralar, yalan, dolan, hakaretler, şantajlarıyla ilgili 3 dava açtım. Bunların hesabını orada verecekler. Feyat bey ikinci açıklamasında benden cevap beklediğini ifade etti. Bende basının karşısına geçerek hakkımdaki iftiralara, yalanlara, şantajlara onların sokak ağzıyla değil, belgelerimle cevap vermek istedim. Çünkü bazı insanlarımız bunlara maalesef inanıyor. Feyat bey ilk basın açıklamasında alacaklarımdan dolayı kulübe icra gönderdiğimi söylemiş, benim alacağımı onun gücü yetmez ödemeye, Vanspor’a 10 buçuk milyon kendi cebimden para aktardım. Tamamının dekontlardı mevcuttur. Kendi adıma bankalardan çektiğim kredilerin tutarını faizsiz sadece anapara olarak Vanspor’a para yatırdım. Seyithan İzsiz ve Mehmet Avcı göreve gelirken özel bir muhasebe tutup bir yıl inceleme yaptı. Çıkan sonuç şuydu; fazlasını vermiş, eksiğini bırakmamış, ben Vanspor’u devrederken, çok mücadele ettim” dedi.

VANSPOR İÇİN HASTANEMDEKİ HİSSEMİ SATTIM

Van’ın markası Vanspor için elinden gelen her türlü desteği verdiğini söyleyen Yenitürk, “Vanspor’u alırken 6 milyon 450 bin lira borcu vardı. Resmiyette bu borç görünmüyordu. Bana normalde 4 milyon civarında bir borç ibra edilmişti ama maalesef başka geçmişten gelen borçlarda gün yüzüne çıktı. Hepsini ödedik, Feyat beyin dediği gibi eski yönetimin borcudur demedik. Vanspor’u 19 buçuk milyon borçla devrettik. 10 buçuk milyonu ben üstlendim. Geriye kalan 9 milyonunun 6 buçuk milyonu eski borçtur. Servet Yenitürk üç buçuk yılda kendi imkanlarımla Vanspor’u bir kez şampiyon etti. İki kez de play-off oynattı. Bıraktığı borç 3 milyondur. Bitexen’den 16 milyon, valilikten 2 milyon, Seyithan İzsiz’in yönetiminden 6,7 milyon, Spor Toto’dan para geldi. Toplamdan 32 milyonun üzerinde para geldi başarı yok. Bakın biz pandemi döneminde PCR testi yaptırıyorduk. PCR testine yaklaşık 2 milyon hara harcadık. Bunun 1 milyon 750 bin lirasını kendi cebimden karşıladım. Bunu ilk defa açıklıyorum. İnanın ben bunu söylemekten utanıyorum. Bakın ben bu PCR testini şuan mahkemeye versem verdiğim parayı alırım ama Vanspor’a kurban ettik. PCR testini yaptırmak için de Ankara’daki hastanemi kefil gösterdim. Ben 16 milyon borç ödedim. Birçok cebimden verdiğim parayı bir yere yazmadım ama inanın Vanspor’a gram kadar destek vermeyenler kadar reklam yapmadım. Ben Vanspor üç kızımın evini sattım. Kendi oturduğum evimi sattım. Altın yumurtlayan işyerimi 1 buçuk milyona devrettim. Bugün o işyerimin değeri 6,7 milyondur. Sözümde durmak için hastanemin yüzde 20’sini sattım. Acaba bu zamana kadar başka bir kulüpte böyle bir fedakarlık yapan biri var mı? Vanspor kurulduğu günden bu yana yönetim veya başkanlardan benim yaptıklarımın 10’da birini yapan var mı? Buna rağmen iftiralara maruz kalıyorsam, tehdit ediliyorsam, insanlar bana kışkırtılıyorlarsa hakkımı savcılıkta arayacağım. Kimsenin tehdidine, şantajına boyun eğmedim eğmeyeceğim. Ben kendimi ifade edemedim. Bu kadar fedakarlık yapmama rağmen reklamımı yapmadım. Eğer ben araçlarımı ipotek ettirmeseydim Vanspor transfer yapamıyordu. Şuan belki de amatör lige düşmüştü. Vanspor’da ödemeler Seyithan İzsiz beyle nasıl başladıysa öyle gidiyor. Bugüne kadar bir futbolcunun SGK’sı ve vergisi ödenmedi. Sadece iki tane yapılandırma taksiti ödenmiş, oda ihlal edilmiş, şuan 7 milyon borç var. Vanspor’u uçuruma sürüklüyorlar. Mehmet Avcı döneminde Vanspor’un hayatını kurtarmak için ihtar çektim. Çünkü o dönem Vanspor’a çok güzel para geliyordu. Eğer ödemeleri yapsaydılar şuan Vanspor’un borcu yoktu” dedi.

YENİTÜRK’E HAKSIZLIK YAPILDI

SGK ve maliye borçları hakkında WanHaber’e konuşan Vanspor’dan bir yönetici, Servet Yenitürk’e araçların icradan kaldırılması için bir tarih verdiklerini ve o tarihte de araçların üzerindeki icraların kaldırılmadığını söyledi. Yenitürk’e haksızlık yapıldığını belirten yönetici, “Biz Servet bey ile bir anlaşma yapıp araçlarının kaldırılmasına dair söz verdik ama tutamadık. Servet bey kendi alacaklarının fazlasından feragat etmiş, sadece sigorta ve vergi borçlarının zamanında ödenmesini istemişti. Seyithan beyden tutun, Mehmet Avcı dönemine kadar sadece 2 taksit ödemesi yaptık. Geri kalan taksitleri ödemedik. Hem yapılandırma bozuldu hem de çok ciddi oranlarda faiz geldi üzerine. Uzun lafın kısası Servet bey sözünde durdu, biz duramadık. İcrasında haklıdır, kimse inkar edemez çünkü o protokolün altında hepimizin imzası var” dedi.