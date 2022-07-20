Şerif Erbenzer'den Vanspor Açıklaması

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Vanlı iş insanı ve aynı zamanda Burukiler Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şerif Erbenzer, Vanspor için yardım çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erbenzer, el ele verip Vanspor'a sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Vanspor'un şehrin kalbi olduğunu belirten Erbenzer paylaşımında "Bugüne kadar Vanspor için yazdılar çizdiler, konuştular, hep dinledim ve seyirci kaldım. Hep kulüp başkanlarını suçladılar. Bence bir o kadar da bizlerde suçluyuz. STK'lar, medya kuruluşları, iş adamları, vekiller ve belediye başkanları el ele verip Vanspor'umuza sahip çıkmamız gerek. Neden geri kaldığımızda yardım sözü verildi ve yerine getirilmedi? Neden bir kısmı reklam için büyük paralar ortaya koydu, sonra kayboldu? Bence yüz binler toplanalım, küçük rakamlarla VanSpor'a sahip çıkalım. Spor ve turuzim bi şehrin kalbidir." ifadesine yer verdi.