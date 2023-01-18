Şerif Doğan Yeniden Vanspor'da!
Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, en son Diyarbekirspor'da forma giyen Şerif Doğan ile anlaşmaya vardı.
Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, en son Diyarbekirspor'da forma giyen Şerif Doğan ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Diyarbekirspor'da 14 maçta 1.128 dakika sahada kalan Doğan, sağ bek olarak forma giydi.
27 yaşındaki sağ bek; Diyarbekirspor, Şanlıurfaspor, Vanspor, Kırşehir Bld ve Amed SK gibi takımlarda forma giymişti.
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