Sarıyer Vanspor maçı ertelendi! TFF'den flaş karar!
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor'un Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. maçları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Vanspor,
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor'un Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
TFF'den açıklama
TFF hava şartları nedeniyle 11–14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının 1 hafta ileri kaydırıldığı açıklandı.
Vanspor İstanbul'da
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta önceki gün Diyarbekirspor ile karşılaşan Vanspor, Sarıyer maçı için Diyarbakır'dan direk İstanbul'a geçmişti. Yoğun kar yağış nedeniyle liglerdeki maçlar erteleniren, Vanspor'un kısa bir süre içinde geri Van'a dönmesi bekleniyor.
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