Sakaryalı Gazeteci Gözlemciyi Kandıramadı!

Vanspor, Sakaryaspor maçını kaçak bir şekilde çekmeye çalışan Sakaryalı gazeteciye TFF gözlemcileri müdahale etti.

VAN'DA SPOR 02.10.2021, 22:28 02.10.2021, 22:34
Sakaryalı Gazeteci Gözlemciyi Kandıramadı!

WanHaber.com - ÖZEL

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, ligin 5. Haftasında evinde Sakaryaspor’u ağırladı. Ligdeki en önemli maçlardan biri olan Vanspor, Sakaryaspor maçı 0-0'lık skorla berabere tamamlandı. Maçın başladığı andan beri TFF kurallarına aykırı bir şekilde kaçak çekim yapan Sakaryalı bir gazeteciye TFF temsilcileri müdahale etti. Sakaryalı gazeteciyi çekim yapmaması konusunda uyaran TFF temsilcisi, özel güvenlik görevlilerini çağırdı. Çekimi herhangi bir yerde yayınlamak için değil, takımın eğitimi için çektiğini belirten gazetecinin bu yalanını TFF temsilcileri yemedi. Sakaryasporlu yöneticilerin de müdahil olduğu olayda kaçak çekime izin vermeyen TFF temsilcileri çekimi durdurdu.

Sadece eğitim amaçlı çekildiği iddia edilen ve hiçbir yerde yayınlanmayacağı belirtilen görüntüler aynı gün spor264 isimli internet sitesinde yayınlandı.

İşte Vanspor, Sakaryaspor maçında çekilen o kaçak görüntü:

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