Saffet İşler: Maraş'tan 3 Puanla Döneceğiz
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, yarın deplasmanda Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya gelecek. Yarınki maç öncesi gazetemize açıklamalarda bulunan Vanspor Teknik Direktörü Saffet İşler, 3 puanla döneceklerini vurguladı.
Van Haber 16 Ekim 2021 Cumartesi 08:09 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip, ligin sekizinci hafta maçında Kahramanmaraşspor'un konuğu alacak. Hafta boyunca Maraş maçına sıkı bir şekilde hazırlanan Vanspor, 3 puan için gitti. Kahramanmaraş maçı öncesi açıklamalarda bulunan Vanspor Teknik Direktörü Saffet İşler, bu maçtan da 3 puan alarak yollarına devam edeceklerini ifade etti.
Maraş maçı öncesi gazetemize değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör İşler, "Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını yoğun bir tempoda tamamladık. Takımımızdaki aile ortamı devam ediyor. İnşallah Maraş maçında da istediğimiz 3 puanı olarak yolumuza devam edeceğiz. Kahramanmaraş'a 3 puan için gidiyoruz. 3 puanla Van'a döneceğiz. Takımımızda güzel bir birliktelik var. Yönetimimize 3 puan sözü verdik. Van 20 puanla geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.
kaynak:bölgegazetesivan
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