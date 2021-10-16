Saffet İşler: Maraş'tan 3 Puanla Döneceğiz

Van Haber 16 Ekim 2021 Cumartesi 08:09 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip, ligin sekizinci hafta maçında Kahramanmaraşspor'un konuğu alacak. Hafta boyunca Maraş maçına sıkı bir şekilde hazırlanan Vanspor, 3 puan için gitti. Kahramanmaraş maçı öncesi açıklamalarda bulunan Vanspor Teknik Direktörü Saffet İşler, bu maçtan da 3 puan alarak yollarına devam edeceklerini ifade etti.

"MARAŞ'A 3 PUAN İÇİN GİDİYORUZ"

Maraş maçı öncesi gazetemize değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör İşler, "Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını yoğun bir tempoda tamamladık. Takımımızdaki aile ortamı devam ediyor. İnşallah Maraş maçında da istediğimiz 3 puanı olarak yolumuza devam edeceğiz. Kahramanmaraş'a 3 puan için gidiyoruz. 3 puanla Van'a döneceğiz. Takımımızda güzel bir birliktelik var. Yönetimimize 3 puan sözü verdik. Van 20 puanla geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

kaynak:bölgegazetesivan

