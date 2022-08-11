Sabit Hakan Yılmaz, Vanspor'da...

Ankara Kızılcahamam'da kamp çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Iğdır FK'da oynayan başarılı forvet Batuhan Karadeniz'i ve Pendikspor'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kadrosuna katarak rakiplerine göz dağı veren Van temsilcisi, önceki gün ise İstanbulspor'dan Sabit Hakan Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda Ankara Kızılcahamam'da kamp çalışmalarını sürdüren Van temsilcisi, spor kamuoyunun yakından tanıdığı futbolculardan Batuhan Karadeniz ve Haydar Yılmaz'ın ardından, Sabit Hakan Yılmaz da kadrosuna kattı. Dış transferde daha önce Furkan Saki, Muhammed Ali Doğan ve Mustafa Aydın'ı kadrosuna katan Van temsilcisi, son olarak Batuhan Karadeniz, Haydar Yılmaz ve Sabit Hakan Yılmaz'ı renklerine bağladı.

Daha önce iç transferde 10, alt yapıdan 8, dış transferde ise 6 ismi kadrosuna katan Van temsilcisi, transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Vanspor, bir yandan da lige sıkı bir şekilde hazırlanmaya çalışıyor. Yeni transfer edilen futbolcuların da takıma katılmasıyla lige aralıksız bir şekilde hazırlanan Van temsilcisi, bu sezon başarılı bir grafik çizmeyi hedefliyor.

SABİT HAKAN YILMAZ KİMDİR?

1997 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dünyaya gelen Sabit Hakan Yılmaz, futbola Turgutluspor alt yapısında başladı. Daha sonra A takıma yükselen Yılmaz, bir sezon burada forma giydikten sonra 1. Lig takımlarından Adanaspor'a transfer oldu. Bir yıl Adanaspor forması giyen Yılmaz, daha sonra İstanbulspor'a transfer oldu.

Burada da 1 yıl kalan Yılmaz, bir sonraki sezon kiralık olarak Zonguldak Kömürspor'un yolunu tuttu. Daha sonra kiralık olarak sırasıyla 24 Erzincanspor, Ofspor, Kırşehir Belediyespor ve İçel İdmanyurdu formalarını giyen Sabit Hakan Yılmaz, 2022-2023 futbol sezonunda ise Vanspor forması giyecek. Asil mevkisi sağ kanat olan Yılmaz, sol kanat ve santrafor bölgelerinde de oynayabiliyor. Kariyerinde 159 maça çıkan Yılmaz, 24 gol atıp, 6 asist katkısında bulundu. Geçtiğimiz sezon İçel İdmanyurdu formasıyla 33 maça çıkan Sabit Hakan Yılmaz, 3 gol kaydedip, 1 asist yaptı.

KIRMIZI GRUPTA GÜÇLÜ TAKIMLAR YER ALIYOR

Vanspor'un 2022-2023 futbol sezonunda mücadele edeceği Kırmızı Grupta, 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor, Diyarbekirspor A.Ş, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, İskenderunspor A.Ş, Karacabey Belediyespor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor, Pazarspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Uşakspor A.Ş ve Kırklarelispor takımları yer alıyor.

İLK MAÇ 28 AĞUSTOS'TA PAZARSPOR'LA…

TFF 2. Lig 28 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 18 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta başlarken, normal sezon 29 Nisan 2023'te tamamlanacak. Ardından play-off müsabakaları oynanacak. TFF 3. Lig 4 Eylül Pazar günü başlarken, ilk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta start alacak ve normal sezon 29 Nisan'da bitecek. Ardından Play-Off müsabakaları yapılacak. TFF 2. Lig'de 4, 8, 24, 29 ve 33. hafta müsabakaları, TFF 3. Lig'de ise 13 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Öte yandan Vanspor, 28 Ağustos'ta ligin ilk maçında evinde Pazarspor ile karşı karşıya gelecek.

Bölgegazetesi