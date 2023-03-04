PFDK’dan Vanspor’a para cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından temsilcimiz Vanspor'a, ligin 23. Haftasında evinde oynadığı Adıyaman karşılaşmasında, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 20 bin TL para cezası verildi.

VAN'DA SPOR 04.03.2023, 09:04 04.03.2023, 09:46
PFDK’dan Vanspor’a para cezası!

Ligin 23. Haftasında Van'da oynanan Adıyaman Futbol Kulübü mücadelesinde, taraftarların neden olduğu çirkin, kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Vanspor Futbol Kulübü, 20 bin TL para cezası aldı.

Vanspor, Adıyaman Futbol Kulübü maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı karar gereği Vanspor'a 20 bin TL para cezası verildi. Vanspor ile birlikte PFDK'ya sevk edilen, Zonguldak Kömürspor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü ve Kocaelispor da ceza aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Bitexen Van Spor FK'nın, 04.02.2023 tarihinde oynanan Bitexen Van Spor FK-Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerine yer verildi.

GRUPTAKİ 3 TAKIMA CEZA…

Öte yandan Vanspor'un grubunda mücadele eden ve PFDK'ya sevk edilen Zonguldak Kömürspor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü ve Kocaelispor da ceza aldı.

PFDK tarafından yapılan açıklamada "Zonguldak Kömürspor A.Ş. 'nin, 04.02.2023 tarihinde oynanan Zonguldak Kömürspor A.Ş.-Weecoins Kırklarelispor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kırşehir Futbol Spor Kulübünün, 04.02.2023 tarihinde oynanan Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Serik Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 14 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kocaelispor Kulübünün, 04.02.2023 tarihinde oynanan Kocaelispor-Sarıyer TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü görevlisi Bayram Oral'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına" denildi.

Van Bölge Gazetesi

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