PFDK’dan Vanspor'a para ve ihtar cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yaptığı toplantı sonrası Vanspor- Diyarbekir maçında stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı, Vanspor'a 26 bin TL para cezası verirken, aynı müsabakada taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırdı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor'a, geçtiğimiz hafta sonu sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor maçıyla ilgili PFDK tarafından para ve ihtar cezası verildi.

Van'da oynanan karşılaşmada Vanspor, rakibini 3-1 mağlup etmiş ve 1 penaltıdan yaralanamamıştı.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Silahtaroğlu Vanspor Fk'nın, 19.09.2021 tarihinde oynanan Silahtaroğlu Vanspor FK-Diyarbekirspor A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Silahtaroğlu Vanspor FK'nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına" karar verildiği belirtildi.

Van Bölge Gazetesi