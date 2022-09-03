PFDK'dan Vanspor'a para cezası…

Vanspor, Pazarspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi PFDK'ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı karar gereği Vanspor'a 18 bin 200 TL para cezası verildi.

Vanspor ile birlikte PFDK'ya sevk edilen, Kırşehir Belediyespor, İskenderunspor, Balıkesirspor, Kocaelispor, Pazarspor, Etimesgut Belediyespor da ceza aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Silahtaroğlu Vanspor FK'nın, 28.08.2022 tarihinde oynanan Silahtaroğlu Vanspor FK-Pazarspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Silahtaroğlu Vanspor FK'nın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına" denildi.

GRUPTAKİ 6 TAKIMA CEZA…

Öte yandan Vanspor'un grubunda mücadele eden ve PFDK'ya sevk edilen Kırşehir Belediyespor, İskenderunspor, Balıkesirspor, Kocaelispor, Pazarspor, Etimesgut Belediyespor da ceza aldı.

PFDK tarafından yapılan açıklamada, "Kırşehir Belediyespor Kulübünün, 27.08.2022 tarihinde oynanan Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, İskenderunspor A.Ş.'nin, 28.08.2022 tarihinde oynanan İskenderunspor A.Ş.-Balıkesirspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada İskenderunspor A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada İskenderunspor A.Ş. teknik sorumlusu Bülent Yenihayat'ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Balıkesirspor Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan İskenderunspor A.Ş.-Balıkesirspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Balıkesirspor Kulübü antrenörü Yunus İçuz'un, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kocaelispor Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan Kocaelispor-Weecoins Kırklarelispor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada Kocaelispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Pazarspor Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan Silahtaroğlu Vanspor FK-Pazarspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Etimesgut Belediyespor Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan Etimesgut Belediyespor-Sarıyer TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi