Osman Nuri Gülaçar'dan Vanspor'a Destek Ziyareti
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Vanspor Futbol Kulübü'ne destek ziyaretinde bulundu.
WanHaber - ÖZEL
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Vanspor Futbol Kulübü'ne destek ziyaretinde bulundu. Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'ni ziyaret eden Gülaçar, yeni başkan Feyat Kıyak'a başarı temennilerini iletti. Vanspor'un kentin ortak paydası olduğunu belirten Gülaçar, "Şehrimizin ve özellikle gençlerimizin tutkusu olan Vanspor için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Vanspor bu kentin en büyük markası ve değeridir. Bizlerde bu süreçte kentimizin takımına maddi ve manevi destekte bulunacağız." dedi.
GÜLAÇAR'DAN DESTEK GECESİNE DAVET
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar iş insanlarını 15 Eylül Perşembe akşamı Double Tree By Hilton Hotel'de yapılacak olan Vanspor'a destek gecesine davet etti. Gülaçar, "Sayın valimiz, milletvekillerimiz, STK temsilcilerimiz ile birlikte o gecede olacağız. Kentimizin tüm iş insanlarını bu dayanışma gecesinde görmek istiyoruz. Başka Vanspor yok, şimdi destek zamanı" ifadelerini kullandı.
VANSPOR'A MADDİ VE MANEVİ DESTEK VERDİ
Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Kıyak, "Sayın vekilimiz tesislerde bizleri ziyaret ederek ellerinden gelen tüm destekleri sunacaklarını söylediler. Bir maaşlarını Vanspor'umuza bağışlayacaklarını dile getirdiler. Bu maddi ve manevi destek için vekilimize teşekkür ediyoruz. Vanspor sadece bizim değil, tüm Vanlıların takımıdır. Tüm siyasilerimizi, iş insanlarımızı, STK temsilcilerimizi ve bu renklere gönül veren taraftarlarımızı dayanışmaya davet ediyorum" dedi.
Gülaçar takımın genel durumu hakkında bilgi aldıktan sonra tesislerden ayrıldı.
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