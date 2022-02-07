Onur Tekin, Sakaryaspor maçında panter kesildi!

WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Vanspor Futbol Kulübü, ligin 24. Haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaştı. Bu zorlu maçta 7 eksikle sahaya çıkan Vanspor, lider Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalarak altın değerinde 1 puan almayı başardı.

As kaleci Aydın Bağ, Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı maç kadrosunda yer almazken, Vanspor’un kalesini 22 yaşındaki genç yetenek Onur Tekin korudu.

Sakaryaspor’un tek kale oynadığı maçta adeta panter kesilen Onur Tekin, maçın en çok konuşulan ismi oldu.

Lig’de ilk kez 90 dakika Vanspor kalesini başarılı bir şekilde koruyan Onur Tekin, WanHaber.com’a özel açıklamalarda bulundu. Tekin; “Bugün çok güzel özel bir maçtı ilk önce onu söylemek istiyorum. Kendim için konuşmam gerekirse ligde ilk kez böyle bir maça çıkmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da oluyor. Böyle maçları oynamak çok güzel. Çok fazla eksiğimiz vardı ama hocalarımızın da hazırladığı gibi kim kimin yerine oynarsa onun yerini doldurur. Bugün aslında talihsiz bir gol yedim ama hocalarım ve abilerim sağolsun motive ettiler, yanımda oldular. Maçı iyi götürmek nasip oldu. Galip gelmek istiyorduk olmadı ama beraberlikte bu kadar eksiğe rağmen güzel oldu. Ben, Aydın abi, Sabri, Sedat kim oynarsa oynasın hepimiz bu arma için savaşırız. İnşallah sezon sonu şampiyon olup bu şehre kupayla döneriz tek isteğimiz inancımız budur” ifadelerini kullandı.