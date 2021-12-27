Niğde Anadolu FK - Vanspor FK maçının detayları

Temsilcimiz Vanspor, ilk devrenin son maçında deplasmanda karşılaştığı Niğde Anadolu FK’yı Hamza Küçükköylü’nün attığı golle 1-0 mağlup ederek, puanını 32’ye yükseltti ve devreyi 8’inci sırada tamamladı.

VAN'DA SPOR 27.12.2021, 11:59
Niğde Anadolu FK - Vanspor FK maçının detayları

Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği İnegölspor’u 3-1’le geçen Vanspor, deplasmanda karşılaştığı Niğde Anadolu FK’yı tek golle geçmeyi başardı.

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, deplasmanda, grubun son sırasındaki Niğde Anadolu FK’ya konuk oldu.

Niğde Anadolu FK sahaya; Enes Kalyoncu, Tuncay Çalışkan, Adem Doğan, Ümit Karaal, Alperen Selvi, Tayfun Tatlı, Cumhur Yılmaztürk, Yılmaz Can Taşkıran, Emre Oymak, Ferhat Katipoğlu ve Polat Abay ilk onbiri ile çıktı.

Vanspor ise Turgay Karatekin teknik sorumluluğunda sahaya; Aydın Bağ, Mete Yıldız, İlyas Ekiz, İsmet Kavuştu, Barış Gök, Emrah Tacir, Fatih Somuncu, Selim Kayacı, Furkan Polat, Sedat Komi ve Hamza Küçükköylü ilk onbiri ile çıktı.

Vanspor sahaya beyaz forma ile çıktı.

Maçın ilk dakikalarında iki takımın da kontrollü oynadığı görüldü.

Vanspor yönetiminden bazı isimlerin de protokol tribününde yer aldığı karşılaşmayı, az sayıda taraftar izledi.

42. dakikada Vanspor takımından Fatih Somuncu sarı kart gördü.

44. dakikada ev sahibi ekipten Emre Oymak sarı kart gördü.

İlk yarıda karşılıklı ataklar sonuç vermedi ve iki takım da soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Yılmaz Can yerini Muhammet Beşir’e bıraktı.

52. dakikada Vanspor Hamza Küçükköylü’nün attığı golle öne geçti:0-1

65. dakikada Niğde Anadolu FK’da Alperen Selvi sarı kart gördü.

66. dakikada ev sahibi ekipte, Cumhur Yılmaztürk’ün yerine, Hüseyin Solaklı oyuna dahil oldu.

69. dakikada Niğde Anadolu FK’da Ferhat Katipoğlu sarı kart gördü.

70. dakikada Vanspor’un golünü kaydeden Hamza Küçükköylü sarı kart gördü.

72. dakikada bir sarı kart da İlyas Ekiz gördü.

74. dakikada Vanspor’da Emrah Tacir’in yerine Kubilay Akyüz girerken, Furkan Polat ise yerini Furkan İnce’ye bıraktı.

77. dakikada ev sahibi ekipten Tuncay Çağman yerini Mustafa Kaya’ya bıraktı.

84. dakikada Vanspor’da Furkan İnce sarı kart gördü.

87. dakikada konuk takımdan Sedat Komi yerini Baran Basut’a bıraktı.

88. dakikada Niğde Anadolu FK’da Emre Oymak’ın yerine Atalay Gürel oyuna dahil oldu.

Maçta başka pozisyon ve gol olmadı. Vanspor deplasmandan tek golle galip gelerek, puanını 32’ye yükseltti.

Kırmızı siyahlı ekip aldığı galibiyetle ilk devreyi 8’inci sırada tamamladı.

Vanspor'un grubunda oynanan digger maçlarda, lider Sakaryaspor evinde Sivas Belediyespor'u 4-2 mağlup ederek, 45 puanla ilk devriye liderlik koltuğunda tamamlarken, 1461 Trabzonspor (Hekimoğlu Trabzon) ise evinde Ankaraspor'u 2-1 ile geçerek 40 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Afjet Afyonspor evinde Çorum FK'yı  3-1 yenerek 37 puanla üçüncü sırada yer alırken, Bayburt Özel İdarespor ise deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti ve 36 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Lidere mağlup olan Sivas Belediyespor 34 puanla beşinci sıraya gerilerken, Çorum FK ise 34 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Haftayı galibiyetle kapatan bir digger takım ise Somaspor. Deplasmanda İnegölspor'u 1-0 yenmeyi başaran Manisa takımı, 32 puanla yedinci, Vanspor da aynı puan +2 averajla sekizinci sırada yer alıyor.

Öne geçmesine ragmen Adıyaman FK'ya 3-1 yenilen Bodrumspor 31 puanla dokuzuncu, Ankaraspor ise 30 puanla onuncu sırada bulunuyor.

Deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u tek golle mağlup eden Serik Belediyespor 29 puanla on birinci, İnegölspor ise 24 puanla on ikinci sırada yer alıyor.

Haftayı galibiyetle kapatmayı başaran Diyarbekirspor evinde Sarıyer'I 3-1 mağlup ederek 22 puanla on üçüncü sırada yer alırken, evinde Kahramanmaraşspor ile 0-0 berabere kalan Turgutluspor da aynı puanla on dördüncü sırada yer aldı.

Etimesgut Belediye 21 puanla on beşinci, Adıyaman FK 16 puanla on altıncı, Sarıyer 15 puanla on yedinci sırada bulunurken, Ergene Velimeşe 12 puanla on sekizinci, Kahramanmaraşspor ise 8 puanla on dokuzuncu sırada yer alıyor.

Vanspor'a evinde tek golle mağlup olan Niğde Anadolu ise 6 puanla ilk devreyi son sırada tamamladı. Bölge Gazetesi

#vanspor #vanspor fk
Yorumlar (0)
-2
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 19 45
2. 1461 Trabzon FK 19 40
3. Afjet Afyonspor 19 37
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 19 36
5. Sivas Belediyespor 19 34
6. Çorum FK 19 34
7. Somaspor 19 32
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 19 32
9. Bodrumspor 19 31
10. Ankaraspor 19 30
11. Serik Belediyespor 19 29
12. İnegölspor 19 24
13. Diyarbekirspor 19 22
14. Turgutluspor 19 22
15. Etimesgut Belediyespor 19 21
16. Adıyaman FK 19 16
17. Sarıyer 19 15
18. Ergene Velimeşespor 19 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 19 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10