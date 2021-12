Niğde Anadolu FK - Vanspor FK maçının detayları

Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği İnegölspor’u 3-1’le geçen Vanspor, deplasmanda karşılaştığı Niğde Anadolu FK’yı tek golle geçmeyi başardı.

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, deplasmanda, grubun son sırasındaki Niğde Anadolu FK’ya konuk oldu.

Niğde Anadolu FK sahaya; Enes Kalyoncu, Tuncay Çalışkan, Adem Doğan, Ümit Karaal, Alperen Selvi, Tayfun Tatlı, Cumhur Yılmaztürk, Yılmaz Can Taşkıran, Emre Oymak, Ferhat Katipoğlu ve Polat Abay ilk onbiri ile çıktı.

Vanspor ise Turgay Karatekin teknik sorumluluğunda sahaya; Aydın Bağ, Mete Yıldız, İlyas Ekiz, İsmet Kavuştu, Barış Gök, Emrah Tacir, Fatih Somuncu, Selim Kayacı, Furkan Polat, Sedat Komi ve Hamza Küçükköylü ilk onbiri ile çıktı.

Vanspor sahaya beyaz forma ile çıktı.

Maçın ilk dakikalarında iki takımın da kontrollü oynadığı görüldü.

Vanspor yönetiminden bazı isimlerin de protokol tribününde yer aldığı karşılaşmayı, az sayıda taraftar izledi.

42. dakikada Vanspor takımından Fatih Somuncu sarı kart gördü.

44. dakikada ev sahibi ekipten Emre Oymak sarı kart gördü.

İlk yarıda karşılıklı ataklar sonuç vermedi ve iki takım da soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Yılmaz Can yerini Muhammet Beşir’e bıraktı.

52. dakikada Vanspor Hamza Küçükköylü’nün attığı golle öne geçti:0-1

65. dakikada Niğde Anadolu FK’da Alperen Selvi sarı kart gördü.

66. dakikada ev sahibi ekipte, Cumhur Yılmaztürk’ün yerine, Hüseyin Solaklı oyuna dahil oldu.

69. dakikada Niğde Anadolu FK’da Ferhat Katipoğlu sarı kart gördü.

70. dakikada Vanspor’un golünü kaydeden Hamza Küçükköylü sarı kart gördü.

72. dakikada bir sarı kart da İlyas Ekiz gördü.

74. dakikada Vanspor’da Emrah Tacir’in yerine Kubilay Akyüz girerken, Furkan Polat ise yerini Furkan İnce’ye bıraktı.

77. dakikada ev sahibi ekipten Tuncay Çağman yerini Mustafa Kaya’ya bıraktı.

84. dakikada Vanspor’da Furkan İnce sarı kart gördü.

87. dakikada konuk takımdan Sedat Komi yerini Baran Basut’a bıraktı.

88. dakikada Niğde Anadolu FK’da Emre Oymak’ın yerine Atalay Gürel oyuna dahil oldu.

Maçta başka pozisyon ve gol olmadı. Vanspor deplasmandan tek golle galip gelerek, puanını 32’ye yükseltti.

Kırmızı siyahlı ekip aldığı galibiyetle ilk devreyi 8’inci sırada tamamladı.

Vanspor'un grubunda oynanan digger maçlarda, lider Sakaryaspor evinde Sivas Belediyespor'u 4-2 mağlup ederek, 45 puanla ilk devriye liderlik koltuğunda tamamlarken, 1461 Trabzonspor (Hekimoğlu Trabzon) ise evinde Ankaraspor'u 2-1 ile geçerek 40 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Afjet Afyonspor evinde Çorum FK'yı 3-1 yenerek 37 puanla üçüncü sırada yer alırken, Bayburt Özel İdarespor ise deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti ve 36 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Lidere mağlup olan Sivas Belediyespor 34 puanla beşinci sıraya gerilerken, Çorum FK ise 34 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Haftayı galibiyetle kapatan bir digger takım ise Somaspor. Deplasmanda İnegölspor'u 1-0 yenmeyi başaran Manisa takımı, 32 puanla yedinci, Vanspor da aynı puan +2 averajla sekizinci sırada yer alıyor.

Öne geçmesine ragmen Adıyaman FK'ya 3-1 yenilen Bodrumspor 31 puanla dokuzuncu, Ankaraspor ise 30 puanla onuncu sırada bulunuyor.

Deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u tek golle mağlup eden Serik Belediyespor 29 puanla on birinci, İnegölspor ise 24 puanla on ikinci sırada yer alıyor.

Haftayı galibiyetle kapatmayı başaran Diyarbekirspor evinde Sarıyer'I 3-1 mağlup ederek 22 puanla on üçüncü sırada yer alırken, evinde Kahramanmaraşspor ile 0-0 berabere kalan Turgutluspor da aynı puanla on dördüncü sırada yer aldı.

Etimesgut Belediye 21 puanla on beşinci, Adıyaman FK 16 puanla on altıncı, Sarıyer 15 puanla on yedinci sırada bulunurken, Ergene Velimeşe 12 puanla on sekizinci, Kahramanmaraşspor ise 8 puanla on dokuzuncu sırada yer alıyor.

Vanspor'a evinde tek golle mağlup olan Niğde Anadolu ise 6 puanla ilk devreyi son sırada tamamladı. Bölge Gazetesi